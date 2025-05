Grupos indígenas se toman Parque Arqueológico de Copán y bloquean la CA-11 en protesta por abandono estatal

Tegucigalpa- Diversas organizaciones indígenas mantienen este martes una toma en el parque arqueológico de Copán Ruinas y bloqueos en tramos de la carretera CA-11, en protesta por el incumplimiento de compromisos por parte de la Secretaría de Educación, así como por el abandono de servicios básicos en sus comunidades.

Las organizaciones responsables de la toma son la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Honduras (CONADIMCHH) y el Consejo Indígena Nacional Maya Chortí de Honduras, quienes exigen la presencia inmediata de una comisión del gobierno central para instalar una mesa de diálogo.

Entre los reclamos principales figuran la falta de personal docente en centros educativos ubicados en comunidades indígenas, la escasez de médicos y odontólogos en las unidades de salud, la carencia de medicamentos y el abandono de proyectos viales que afectan a al menos 10 comunidades indígenas de la zona.

Las promesas siguen en papel y nuestras comunidades siguen en el olvido. No hay maestros en las escuelas, no hay atención médica, no hay carreteras, pero sí hay promesas cada año, expresaron algunos de los quejosos.

Los bloqueos han generado congestión vehicular en la CA-11, principal vía de acceso a Copán Ruinas, afectando a turistas nacionales e internacionales, así como a comerciantes locales. También se reporta afectación directa en las actividades turísticas del parque arqueológico, uno de los principales atractivos culturales y económicos de la zona.

Miguel Orellana, representante del CONADIMCH, encabezó la toma del Parque Arqueológico de Copán Ruinas, como medida de presión ante el incumplimiento del gobierno en los acuerdos pactados con el pueblo indígena maya y chortí.

Los líderes indígenas reiteraron su llamado al gobierno para entablar una negociación seria. Queremos soluciones, no promesas. Si el Estado no nos escucha, seguiremos aquí el tiempo que sea necesario, advirtieron.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el envío de representantes del gobierno a la zona para atender las demandas de las comunidades indígenas.LB