Grupos denuncian el arresto de 100 miembros del clero en protesta contra ICE en Minnesota

Miami (EE.UU.) – Grupos religiosos estadounidenses denunciaron el arresto de más de 100 miembros del clero en una protesta este viernes en el aeropuerto internacional Saint Paul-Mineápolis (MSP) contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y las deportaciones de migrantes en aviones.

La asociación Faith in Minnesota, que organizó la manifestación, publicó videos en sus redes sociales en los que muestra a la policía llevarse a líderes religiosos mientras, en un clima de casi 30 grados centígrados bajo cero (-20 Fahrenheit), rezaban hincados y gritaban «ICE out!» («¡fuera ICE!»).

«Arrestaron a más de 100 líderes religiosos y del clero en el Aeropuerto MSP mientras se reunían en resistencia de forma pacífica y en oración para demandar a las aerolíneas, especialmente Delta y Signature Aviation, que apoyen a los minnesotanos y digan fuera ICE de Minnesota», escribió la agrupación en Facebook.

La protesta es parte de una huelga generalizada en Mineápolis en la que sindicatos, agrupaciones civiles, trabajadores, religiosos y ciudadanos han pedido un «apagón económico»: no trabajar, no ir a la escuela y no realizar compras, en una jornada a la que han llamado ‘Day of Truth & Freedom’ (Día de la verdad y la libertad).

Los líderes religiosos denunciaron que más de 2.000 deportaciones han ocurrido desde el MSP, aunque las autoridades no han confirmado esta cifra ni la cantidad de detenidos.

«ICE ha detenido a empleados en su trabajo y mientras están transportándose. Esto debe terminar», exigió Faith in Minnesota, que agrupa a representantes de diversas religiones.

La tensión en el estado de Minnesota y las protestas han aumentado tras la muerte el 7 de enero de Renee Good, ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos que recibió los disparos de un agente del ICE cuando iba en su vehículo, aunque la Administración de Donald Trump la acusa de «terrorismo interno».

Además, la detención de varios menores de edad, entre ellos un niño de cinco años que permanece retenido con su padre en un Centro de Detención en San Antonio, Texas, ha aumentado la indignación de muchos ciudadanos que acusan a ICE de abusar.

Los centros de culto comenzaron a adquirir relevancia tras la detención esta semana de tres activistas que protestaron en una iglesia en Saint Paul en la que un funcionario de ICE es pastor. EFE

