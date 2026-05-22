Grupo Promerica presenta “Propósitos que inspiran” reafirmando su compromiso con el desarrollo de América Latina y el Caribe

Tegucigalpa – Grupo Promerica, institución financiera con más de 35 años de trayectoria en América Latina y el Caribe, presentó oficialmente su campaña “Propósitos que inspiran”, una iniciativa de alcance regional que posiciona a sus clientes como protagonistas y motores de cambio, destacando su impacto e inspiración en las comunidades donde el grupo tiene presencia.

-Una campaña regional basada en historias reales de sus clientes y el impacto positivo de sus proyectos.

-La iniciativa refuerza el compromiso del banco con sus comunidades en nueve países de América Latina y el Caribe.

La campaña surge de una convicción que ha guiado a Grupo Promerica desde sus inicios: las marcas no se construyen únicamente desde lo que comunican, sino desde las historias que respaldan sus acciones. Bajo esta premisa, “Propósitos que inspiran” reúne testimonios auténticos de clientes reales en los nueve países donde opera el grupo: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador e Islas Caimán, evidenciando cómo sus proyectos de vida cobran impulso y se hacen realidad con el respaldo de la institución.

Como es el caso de EMPRESARIO LOCAL Y DESCRIPCIÓN

“En Banco Promerica creemos que el desarrollo de nuestras comunidades comienza con las historias reales de nuestros clientes. ‘Propósitos que inspiran’ refleja cómo, desde lo local, acompañamos iniciativas que generan empleo, crecimiento y bienestar, reafirmando nuestro compromiso de ser un aliado cercano que impulsa oportunidades y transforma propósitos en realidades”, indicó Francisco Llanes, Gerente General de Banco Promerica

La campaña aborda temáticas que reflejan los valores de la organización y el impacto que busca generar en sus comunidades:

Sostenibilidad con propósito

Esfuerzo y dedicación

Propósitos reales desde la autencidad

Crecimiento y evolución de sus clientes

Desarrollo e impacto positivo en comunidades

Para Grupo Promerica, el rol del banco trasciende la intermediación financiera: implica convertirse en un habilitador de oportunidades y en un aliado estratégico que acompaña procesos reales de crecimiento, impulsando una banca de relaciones basada en la confianza mutua y una empatía constante con las comunidades a las que sirve.

“Esta campaña evidencia que, existe un elemento compartido en cada país, la determinación de nuestras comunidades por salir adelante”, señaló Alejandro Ortiz, vicepresidente ejecutivo de Grupo Promerica.

A partir de esta premisa, la iniciativa se ancla en propósitos concretos que orientan su impacto: el desarrollo de comunidades, la inclusión de distintos sectores, la generación de oportunidades y la apuesta por la sostenibilidad y el futuro. Todos ellos convergen en una misma visión de acompañamiento, donde un solo banco se posiciona como habilitador de esos propósitos, integrando capacidades, cercanía y conocimiento para hacerlos realidad en cada mercado y en cada historia.

Al evidenciar cómo los propósitos se transforman en acciones y las ideas en impacto, la iniciativa refuerza el compromiso de la institución con el desarrollo de las comunidades, la inclusión de diversos sectores, la generación de oportunidades y la construcción de un futuro sostenible.