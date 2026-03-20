Grupo Flores premia a los ganadores del “Dream Car Art Contest 2026”

Tegucigalpa – El Grupo Flores premió este viernes a nueve ganadores del premio “Toyota Dream Car Art Contest 2026” que reconoce la creatividad y la visión de los niños.

Los premios que se entregaron fueron mil dólares para los de primer lugar, $800 para los de segundo lugar y $600 para en tercer puesto.

La ceremonia premió a nueve niños de los dos mil concursantes que participaron en tres categorías.

Los ganadores de la categoría A son para menores de 7 años: Jacobo Contreras en primer lugar, Vera Kafie en segundo puesto y George Paz en tercer escalón.

La categoría B consiste en niños de 8-11 años: Alia Simón en primer lugar, Stefano Zapata en segundo puesto y Allison Moreira en tercer lugar.

La categoría C consiste en niños de 12-15 años: Valeria Muñoz en primer puesto, Emily Suazo en segundo lugar y Sofía Ponce en tercer lugar.

Por otro lado, la gerente de responsabilidad social del Grupo Flores, Carlota Figueroa, señaló que se cree en el poder de la creatividad como motor de desarrollo.

Indicó que Grupo Flores impulsa a la niñez en la capacidad que tiene para imaginar, innovar y construir una mejor visión del futuro.

Finalmente, las obras ganadoras del certamen representarán a Honduras entre miles de dibujos en todo el mundo en un concurso en la sede de Toyota en Japón. AG