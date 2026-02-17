Grupo Ficohsa reafirma su solidez reputacional con presencia regional en los rankings MERCO

Tegucigalpa – Grupo Ficohsa forma parte del ranking MERCO Empresas 2025, uno de los principales monitores de reputación corporativa en Iberoamérica, reafirmando la solidez de su gestión y la confianza que genera entre sus distintos grupos de interés en la región.

–Empresas y lideres del grupo figuran en los rankings MERCO 2025, en Honduras, Guatemala, Panamá, y El Salvador, reflejando la confianza de sus públicos claves y su compromiso con la gestión responsable y sostenible .



En esta edición del ranking, diversas empresas y lideres del grupo fueron reconocidas en los mercados donde opera, reflejando el alcance regional de su modelo de negocio y su compromiso con una gestión responsable y sostenible.

Entre las compañías del grupo incluidas se encuentran:

Grupo Ficohsa Honduras, en el ranking general de empresas del país y en su evaluación sectorial, tanto el negocio banco como seguro. Destaca también su liderazgo en el Ranking ESG

Grupo Ficohsa Guatemala, en el ranking general de empresas del país y en su evaluación sectorial.

Banco Ficohsa Panamá, considerado dentro del ranking sectorial del país.

ASESUISA, la aseguradora del grupo en El Salvador, incluida en el ranking general y como referente dentro de su sector.



Entre los lideres reconocidos por el Ranking Merco Lideres están:

Camilo Atala, Presidente de Grupo Ficohsa como uno de los principales líderes de Honduras y la región.

José Arturo Alvarado, CEO de Bancos de Grupo Ficohsa dentro de los top 100 líderes de Honduras.

Thetey Martínez, Gerente General de Ficohsa Seguros dentro de los top 100 líderes de Honduras.

Enzo Bizzarro, Presidente Ejecutivo de ASESUISA, dentro del top 100 líderes de El Salvador.

La presencia de múltiples empresas del grupo en el ranking MERCO 2025 refleja una reputación construida de manera consistente en distintos mercados, basada en principios como la ética corporativa, la transparencia, la innovación, la calidad en el servicio y la generación de valor compartido para clientes, colaboradores, proveedores y comunidades.

German Castañeda, VP de comunicación Corporativa de Grupo Ficohsa; Norma Espinal, RSE de Expresso Americano; Raúl Palomo, Gerente de reputación de Grupo Ficohsa y Karla Simón, VP de Sostenibilidad de Grupo Ficohsa.

MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) evalúa a las empresas a partir de una metodología multistakeholder, auditada de forma independiente, que integra la percepción de directivos, expertos, analistas, consumidores y otros públicos relevantes. Su enfoque permite medir la reputación como un activo estratégico que impacta directamente en la sostenibilidad y competitividad de las organizaciones.



Para Grupo Ficohsa, formar parte del ranking MERCO 2025 representa un reconocimiento al trabajo sostenido que se realiza en cada país donde opera, así como a su visión de largo plazo orientada a fortalecer la confianza, impulsar el desarrollo económico y social y consolidar una presencia regional basada en buenas prácticas y liderazgo responsable.



Este reconocimiento reafirma el compromiso del grupo de seguir construyendo relaciones sólidas con sus stakeholders y de contribuir activamente al desarrollo sostenible de Centroamérica.