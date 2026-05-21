Grupo Ficohsa promueve en la Semana de la Sostenibilidad una visión de resiliencia y desarrollo económico para la región

Tegucigalpa- La sostenibilidad es una visión de futuro, una forma de hacer negocios con responsabilidad y un compromiso real con un impacto social.

– Grupo Ficohsa participa una vez más en la Semana de la Sostenibilidad organizada por FUNDAHRSE, consolidando años de impulso e iniciativas enfocadas en la inclusión financiera, educación y desarrollo sostenible para Honduras y la región.

Grupo Ficohsa participa nuevamente en la Semana de la Sostenibilidad 2026, uno de los espacios más relevantes de Centroamérica para el diálogo entre sector privado, organismos internacionales, academia y líderes regionales sobre desarrollo sostenible, innovación y resiliencia.

La presencia continua del Grupo lo largo de los años en esta plataforma refleja su compromiso de impulsar soluciones financieras que generen impacto positivo en las comunidades, fortalezcan sectores productivos y contribuyan al desarrollo sostenible del país.

En esta edición, Grupo Ficohsa participará en el panel sobre Finanzas Sostenibles, donde Tarek Romero, Gerente de Finanzas Estructuradas, compartirá la perspectiva de la institución sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta Honduras para avanzar hacia una economía más resiliente, inclusiva y preparada para el futuro.

El espacio permitirá abordar temas clave como el financiamiento sostenible, la transición energética, la inclusión financiera y el papel del sector financiero en la movilización de inversiones que promuevan el desarrollo económico, así como la generación de empleos y oportunidades en la región.

Como parte de ese compromiso, Grupo Ficohsa ha impulsado el financiamiento de proyectos de energía renovable incluyendo iniciativas solares, eólicas, hidroeléctricas y de biomasa contribuyendo al fortalecimiento de la matriz energética del país y apoyando la transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles.

Asimismo, a través de alianzas estratégicas internacionales y programas orientados al fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, como la alianza con DFC – Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, la institución continúa promoviendo inclusión financiera y acceso a oportunidades para emprendedores y mujeres líderes de negocio.

“La sostenibilidad debe traducirse en desarrollo, inversión, generación de empleo y oportunidades para las personas. Hoy más que nunca, la resiliencia económica y social requiere una articulación entre sector privado, organismos internacionales y sociedad para construir un futuro más sostenible para Honduras”, destacó Karla Simón, Vicepresidente de Sostenibilidad de Grupo Ficohsa.