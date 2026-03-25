Grupo Ficohsa promueve educación financiera durante la Global Money Week por 13 años consecutivos

Tegucigalpa – Más de 1,100 niños y jóvenes universitarios participaron en actividades formativas que promueven decisiones financieras responsables desde temprana edad.

Grupo Ficohsa se sumó por 13 años consecutivos a la Global Money Week (GMW) 2026, una iniciativa global que se llevó a cabo del 16 al 22 de marzo y que es organizada por la Red Internacional de Educación Financiera de la OCDE (OECD/INFE) y liderada en el país por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

La Global Money Week es una iniciativa que tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de que los jóvenes adquieran nociones financieras desde muy temprana edad y de que vayan desarrollando los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para tomar unas decisiones financieras sólidas que, a la larga, les permitan alcanzar un bienestar y una resiliencia financiera.

Como parte de esta celebración, Grupo Ficohsa desarrolló una serie de actividades orientadas a fortalecer la cultura financiera, especialmente entre los jóvenes:

Más de 300 jóvenes universitarios participaron en un espacio interactivo compuesto por distintos stands educativos diseñados para facilitar la comprensión de conceptos clave como ahorro, inversión a largo plazo, protección e inclusión financiera. A través de dinámicas prácticas, los participantes pudieron conocer herramientas para tomar decisiones financieras más informadas.

Mediante el portal educativo Tu Conciencia Financiera y campañas educativas en redes sociales, se compartieron consejos prácticos y contenido educativo enfocado en mejorar la administración del dinero, fomentando hábitos financieros saludables entre la población.

Asimismo, se impartieron sesiones de educación financiera dirigidas a estudiantes universitarios, brindándoles herramientas clave para fortalecer su planificación financiera, promover el ahorro y fomentar una cultura de responsabilidad económica.

Por su parte, Fundación Ficohsa, a través del Programa de Educación Social y Financiera, bajo alianza con Aflatoun Internacional se llevó el mensaje del ahorro a los más pequeños junto con el Voluntariado Corporativo. Niños de 3 a 6 años participaron en actividades lúdicas donde aprendieron que el ahorro también puede ser sostenible, elaborando alcancías con materiales reciclados. Esta dinámica permitió reforzar la idea de que cuidar el planeta y cuidar el dinero son hábitos que pueden aprenderse desde la infancia, el programa ha alcanzado más de 45,000 niños, niñas y jóvenes en sus 11 años implementado en los centros apoyados.

Con estas iniciativas, Grupo Ficohsa reafirma su compromiso con la educación financiera, promoviendo el desarrollo de habilidades que contribuyan a la toma de decisiones responsables y al bienestar económico de las nuevas generaciones.