Grupo Ficohsa presenta una nueva experiencia para impulsar el éxito de las empresas hondureñas

Tegucigalpa – Grupo Ficohsa presentó oficialmente la nueva imagen y propuesta de valor de su banca Empresarial, una evolución que responde a las necesidades actuales de las empresas hondureñas y reafirma el compromiso de la institución de acompañarlas con soluciones financieras, asesoría especializada e innovación para impulsar su crecimiento.

-La institución reunió a líderes empresariales y expertos en innovación para presentar la evolución de su Banca Empresarial y fortalecer el diálogo sobre transformación digital e inteligencia artificial como motores del crecimiento empresarial.

El encuentro reunió a empresarios, clientes y aliados estratégicos en una jornada diseñada para generar conversaciones de alto valor sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector empresarial en un entorno cada vez más dinámico y digital.

Durante la apertura del evento, José Arturo Alvarado, CEO de Bancos de Grupo Ficohsa, compartió la visión de la institución sobre la evolución de la banca empresarial y el papel que desempeña como aliado estratégico del desarrollo económico del país, destacando la importancia de ofrecer una experiencia más cercana, ágil y especializada para las empresas.

Como parte del programa, los asistentes participaron en la conferencia magistral “Transformación Digital Modelos Mentales para una Organización Ágil”, impartida por Erick Jaramillo, Principal Industry Advisor de Amazon, quien compartió experiencias y herramientas para acelerar los procesos de transformación organizacional mediante la innovación, el liderazgo y el aprovechamiento estratégico de la inteligencia artificial.

La conferencia abordó cómo construir organizaciones más ágiles y competitivas a partir de nuevos modelos de pensamiento y capacidades institucionales.

La jornada también incluyó un panel de conversación con expertos del sector, quienes analizaron los principales retos y oportunidades que enfrentan las empresas para fortalecer su competitividad, impulsar la innovación y prepararse para un entorno empresarial en constante evolución.

Esta iniciativa de Grupo Ficohsa busca fortalecer el segmento empresarial, promoviendo espacios que fomentan el intercambio de conocimiento, la adopción de nuevas tecnologías y la construcción de relaciones de largo plazo con sus clientes.

Más allá de la evolución de su imagen, esta nueva etapa representa una visión renovada para acompañar a las empresas en sus procesos de transformación, ofreciendo soluciones financieras integrales, asesoría especializada y herramientas que contribuyen a impulsar su crecimiento y competitividad.