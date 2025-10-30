Grupo Ficohsa presenta el primer portal de empleo con inteligencia artificial en Honduras

Tegucigalpa- La innovación tecnológica en el sector privado hondureño da un paso importante con el lanzamiento del primer portal de empleo en el país que incorpora inteligencia artificial para sus procesos de atracción de talento. La iniciativa es impulsada por Grupo Ficohsa, que busca modernizar la forma en que se conectan las empresas con el talento humano.

El portal digital, desarrollado en alianza con la plataforma Magneto, promete transformar la experiencia de los candidatos al brindar respuestas más rápidas y personalizadas, además de optimizar la atracción y selección de personal. Esta herramienta busca hacer más eficiente la gestión del talento humano y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a nuevas oportunidades de empleo en el mercado laboral.

Según explicó Ana María Rubio, Vicepresidenta de Talento Humano de Grupo Ficohsa, la propuesta responde a una visión de transformación digital en el manejo de talento. “En Grupo Ficohsa creemos que el talento es el motor de nuestra organización. Con nuestro nuevo portal de empleo estamos dando un paso firme en nuestra transformación digital, integrando la tecnología y la innovación para conectar mejor con los profesionales, convirtiendo este espacio en un verdadero punto de encuentro.”, señaló.

El lanzamiento no sólo marca un hito para Grupo Ficohsa, sino también para la dinámica de empleabilidad en el país. La incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial en los procesos de selección representa un avance hacia una economía más competitiva y conectada con las tendencias globales.

Especialistas en recursos humanos destacan que este tipo de iniciativas fortalecen el ecosistema laboral y de igual forma reducen tiempos de respuesta para los postulantes. El portal de Grupo Ficohsa se convierte así en un espacio donde las aspiraciones de los profesionales encuentran un canal más ágil para acceder a vacantes de calidad.

El papel de la empresa privada es crucial para dinamizar el mercado laboral y la incorporación de tecnologías como la IA en los procesos de selección que contribuyen a elevar los estándares de competitividad en la región.

El sitio ya está disponible para inscribirse y aplicar a las oportunidades que ofrece la institución financiera. Los usuarios pueden registrarse a través de la dirección:

Magneto Ficohsa (https://www.magneto365.com/hn/empresas/ficohsa). IR