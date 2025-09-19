Grupo Ficohsa premia el emprendimiento que inspira y transforma comunidades hondureñas

Tegucigalpa – Grupo Ficohsa celebró la cuarta edición del Premio Mujeres Adelante, reafirmando el papel de la empresa privada en el desarrollo del país al reconocer a mujeres hondureñas cuyo liderazgo, creatividad y espíritu emprendedor impulsan la transformación de sus comunidades y fortalecen la economía nacional.

Este año, 279 mujeres provenientes de distintos departamentos de Honduras postularon sus proyectos en sectores tan diversos como joyería, café, educación, agroindustria, textiles, belleza, salud, alimentos y velas artesanales. De todas ellas, cuatro destacaron y fueron reconocidas en las categorías de liderazgo empresarial, emprendimiento disruptivo, emprendedora sin fronteras y empoderamiento económico, señaló Telma Sevilla, Gerente de Programas Institucionales de Ficohsa.

Acotó que esta es la cuarta edición de entrega de premios, este año se recibieron 279 postulaciones, pero se reconoció a cuatro ganadoras.

Consideró que Honduras tiene un potencial enorme, y Grupo Ficohsa quiere dar a conocer las historias de las mujeres que están generando un futuro próspero y equitativo en el país.

“Gracias a todas por romper barreras, construir un futuro más equitativo y próspero, y por permitirnos acompañarlas en este camino. “Mujeres Adelante” es una muestra del compromiso de Ficohsa con la inclusión, el emprendimiento y el desarrollo sostenible de la región”, expresó Luis Atala, Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Ficohsa.

La primera ganadora en la categoría Liderazgo Empresarial Femenino fue Tania Dempster, Directora Ejecutiva de Fundación Angelitos, dicha Fundación apoya a la sala de recién nacidos en el Hospital Materno Infantil. Tania actualmente está impulsando el proyecto “Maternando con brazos vacíos”, para brindar acompañamiento a madres que enfrentan la pérdida de sus bebés, ofreciendo asesoría psicológica y espacios dignos de despedida.

La segunda ganadora en la categoría Empoderamiento Económico fue Iris Alvarado de Finca Ecoturística Paraíso; siendo productora de café de tercera generación en Copán, Iris convirtió la finca familiar en un modelo sostenible y orgánico. Fue la primera mujer catadora de su región y hoy exporta café a Estados Unidos. Además, escribió el libro “Paraíso” para transmitir a los niños la cultura cafetalera y la importancia de la sostenibilidad. Su liderazgo ha inspirado a otras mujeres del sector, aportando al desarrollo y crecimiento de su comunidad.

La ganadora de la tercera categoría fue Amy Ramos de Aroma Candle Store. Ella recibió el reconocimiento en la categoría Emprendimiento Disruptivo. Amy demuestra cómo la creatividad y la resiliencia pueden encender nuevas oportunidades.

Hoy lidera un negocio de elaboración de velas donde no solo se enfoca en las ventas, sino en la experiencia de compra del cliente, genera empleos directos, cuenta y son pioneros en ofrecer el servicio de refill de velas y crear el 80% de las combinaciones de aroma que utilizan, lo que les ha permitido elaborar aromas exclusivos para grandes marcas locales.

Cuentan con una comunidad en redes sociales, cada día más fuerte lo que les permite llevar su mensaje de fe y resiliencia a más personas.

Y la cuarta y última ganadora en la categoría de Emprendedora Sin Fronteras fue Eunice Licona de Delicias de la Tigra, con el proyecto “El Rincón de la Fresa”, Eunice y su familia transformaron la producción de fresas en una experiencia turística innovadora en La Tigra, donde los clientes recolectan directamente el fruto. En menos de dos meses, más de mil visitantes conocieron este modelo sostenible que emplea a mujeres y vecinos de la comunidad, lo que les ha permitido incrementar su producción y enviar fresas a diferentes ciudades del país.

Ficohsa Mujeres Adelante, ha dado acceso a más de 8 mil mujeres a medios de pago, ha beneficiado a 8 mil 500 mujeres con servicios no financieros como ser espacios en ferias, mentorías, capacitaciones, visibilidad a través de testimoniales y el premio Mujeres Adelante.

“Estamos aquí para apoyar el liderazgo y la perseverancia de cada mujer hondureña. Juntas, ellas llegan más lejos, y con ellas, avanza toda nuestra sociedad”, concluyó Luis Atala.