Grupo Ficohsa participa en el IV Congreso Latinoamericano de Banca Sostenible e Inclusiva en Costa Rica

Tegucigalpa – El sector financiero latinoamericano se reunió esta semana en el IV Congreso Latinoamericano de Banca Sostenible e Inclusiva, un espacio clave para impulsar la transformación hacia modelos financieros con mayor impacto ambiental y social.

El evento, organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), se lleva a en San José, Costa Rica.

–Líderes regionales se reúnen para impulsar una banca más sostenible e inclusiva

El congreso convoca a más de 20 expertos internacionales y líderes de instituciones como IFC del Banco Mundial, BID Invest y S&P Global, así como representantes de los principales bancos de la región, para abordar soluciones concretas en temas como finanzas verdes, inclusión financiera, digitalización y gestión de riesgos.

En este contexto, Grupo Ficohsa participa activamente en el diálogo regional, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y la evolución del sistema financiero en Centroamérica. Como parte de esta participación, Karla Simón, Vicepresidente de Sostenibilidad de Grupo Ficohsa, ha sido invitada a moderar un panel enfocado en el uso de instrumentos financieros para fortalecer la resiliencia empresarial a través de una adecuada gestión de riesgos.

El panel conto con la participación de especialistas como Juan Pérez Salguera (UNEPFI), Franklin Glass, Presidente Ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR) y Paola Cuadros, de Micro Risk Solutions, quienes compartirán experiencias y enfoques innovadores para enfrentar los desafíos actuales del entorno económico y climático.

El programa del congreso destaca por su enfoque práctico, orientado a la implementación de soluciones reales en áreas claves como seguros paramétricos, digitalización inclusiva y adopción de normativas que impulsen una banca más consciente, innovadora y cercana a las necesidades de las personas.

Además, el evento se consolida como un espacio estratégico de networking de alto nivel, facilitando el intercambio entre banca tradicional, fintechs y organismos multilaterales, con el objetivo de generar alianzas que impulsen el desarrollo sostenible en la región.

La participación de Grupo Ficohsa en este foro regional se alinea con su visión de promover comunidades sostenibles, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su estrategia corporativa y fortaleciendo su rol como actor relevante en la transformación del sistema financiero.

Cabe destacar que la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) forma parte del Comité de Banca Sostenible e Inclusiva, lo que refuerza la presencia y el compromiso de representantes de Honduras en estos espacios de discusión regional.