Grupo Ficohsa organiza encuentro sobre análisis del futuro económico de la región en la antesala de la apertura de Fogo de Chão en Honduras

Tegucigalpa – Grupo Ficohsa organizó una noche especial de conversación y análisis sobre el futuro económico de Centroamérica. El encuentro reunió a líderes empresariales, representantes del sector público, clientes y aliados estratégicos de Grupo Ficohsa.

– El encuentro reunió a líderes empresariales, representantes del sector público, clientes y aliados estratégicos de Grupo Ficohsa

El evento contó con la charla “Centroamérica: 10 años atrás… 10 años adelante”, presentada por Richard Aitkenhead, fundador y presidente de Grupo IDC, firma con más de 25 años de experiencia en asesoría económica y financiera en la región.

Durante su intervención, Aitkenhead compartió una reflexión sobre la evolución que ha experimentado Centroamérica en la última década, así como las oportunidades y desafíos que enfrentarán los países de la región en los próximos años para fortalecer su competitividad, atraer inversión y promover un crecimiento económico sostenible.

El evento conto palabras de Camilo Atala, presidente de Grupo Ficohsa, quien destacó la importancia de continuar generando espacios de diálogo que permitan intercambiar ideas y analizar las oportunidades que tiene la región para avanzar en su desarrollo económico.

Atala subrayó que el trabajo conjunto entre el sector público y privado, así como la promoción de la inversión y la generación de oportunidades, son elementos clave para impulsar el crecimiento y el bienestar de Honduras y de Centroamérica.

El espacio permitió además un intercambio de perspectivas entre líderes empresariales, representantes del gobierno y actores del ámbito económico, en torno a los principales temas que marcarán el desarrollo de la región en los próximos años.

El encuentro se realizó en Fogo de Chão, reconocida marca internacional con presencia en más de 100 ubicaciones alrededor del mundo, que próximamente abrirá oficialmente sus puertas en Honduras. Durante la velada, los invitados también pudieron conocer en primicia la experiencia gastronómica que caracterizará a esta reconocida marca internacional.

Con iniciativas como esta, Grupo Ficohsa continúa promoviendo espacios que fomentan el diálogo, la reflexión y el intercambio de ideas sobre los temas que impactan el desarrollo económico de Honduras y de la región. (PD).