Grupo Ficohsa impulsa espacios para emprendedoras en alianza con Larach & Cía

Tegucigalpa – Detrás de cada emprendimiento hay una historia de esfuerzo y determinación, consciente de ello, Grupo Ficohsa impulsa espacios que permiten a emprendedoras hondureñas dar un paso más hacia el crecimiento de sus negocios.

– La iniciativa, enmarcada en el programa Ficohsa Mujeres Adelante, permitirá a emprendedoras exhibir y comercializar sus productos en tiendas estratégicas del país durante 2026.

Como parte de ello Grupo Ficohsa anunció una alianza con Larach & Cía que permitirá a emprendedoras hondureñas acceder a espacios físicos para la exhibición y comercialización de sus productos en tiendas de esta cadena a nivel nacional, acercando sus productos a nuevos mercados y fortaleciendo su crecimiento.

La iniciativa se desarrolla en el marco del programa Ficohsa Mujeres Adelante, y contempla la realización de ferias en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca, específicamente en tiendas Mega Larach.

Estas actividades forman parte de los beneficios no financieros del programa, orientados a impulsar la visibilidad, el posicionamiento y la sostenibilidad de los negocios liderados por mujeres.

Según lo establecido en el convenio, Larach & Cía facilita los espacios dentro de sus tiendas, mientras que Ficohsa, a través de sus programas de apoyo al emprendimiento como Mujeres Adelante y Hecho en Casa, seleccionará a las participantes y acompañará el proceso para asegurar una experiencia integral.

Las ferias se llevarán a cabo en fechas específicas durante los meses de mayo, junio, agosto, septiembre y diciembre en un horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., permitiendo a las emprendedoras interactuar directamente con los clientes y fortalecer sus capacidades comerciales en un entorno real de mercado.

Esta alianza refleja una visión compartida entre ambas organizaciones: generar oportunidades concretas para el crecimiento de los emprendedores locales, promover el consumo de lo hecho en Honduras y contribuir al dinamismo de la economía.

Con iniciativas como esta, se impulsa el desarrollo de los negocios, el emprendimiento femenino y el crecimiento de comunidades más fuertes y sostenibles en el país.