Grupo Ficohsa firma alianza con Partners of the Americas a través de su  Programa Internacional McGovern-Dole Alimentos para la Educación de EE.UU

Tegucigalpa – Grupo Ficohsa firmó un Memorando de Entendimiento con Partners of the Americas, organización internacional sin fines de lucro con sede en Washington D.C., que implementa en Honduras el Programa Internacional McGovern-Dole de Alimentos para la Educación y la Nutrición Infantil del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

-La colaboración impulsará comunidades sostenibles en los departamentos de La Paz e Intibucá, integrando educación, alimentación escolar y desarrollo productivo local.

Esta alianza marca un hito al consolidar a Grupo Ficohsa como la primera entidad del sector privado en el país en establecer una colaboración directa con este programa del Gobierno de los Estados Unidos, orientado a impulsar proyectos en pro de la seguridad alimentaria, la educación y el bienestar de la niñez en comunidades vulnerables.



El acuerdo permitirá articular los programas de Fundación Ficohsa enfocados en educación y la iniciativa “De Mi Tierra” orientada al fortalecimiento del productor local con las acciones que impulsa Partners of the Americas en los departamentos de La Paz e Intibucá.

A través de esta colaboración, se desarrollarán acciones integrales que incluyen el fortalecimiento de centros educativos, capacitación docente, promoción de hábitos de nutrición e higiene, y contenidos educativos que contribuyan a mejorar la calidad del aprendizaje.

Uno de los componentes clave será la creación de oportunidades y el fortalecimiento de capacidades en agricultores locales y facilitar su vinculación al programa de alimentación escolar. Mediante el programa “De Mi Tierra”, Grupo Ficohsa facilitará el acceso a información y acompañamiento para que pequeños y medianos agricultores del departamento de Intibucá y La Paz, puedan integrarse como proveedores de alimentos, generando así un modelo sostenible donde el desarrollo agrícola local impacta directamente en la nutrición de niños y niñas, así como en la economía de sus propias comunidades.



Asimismo, la Fundación Ficohsa contribuirá con su experiencia en el fortalecimiento educativo, incluyendo programas de formación y el uso de su plataforma virtual para ampliar el alcance de contenidos dirigidos a docentes, padres de familia y líderes comunitarios.

“Esta alianza demuestra que cuando se alinean esfuerzos entre el sector privado, organismos internacionales y el Gobierno de los Estados Unidos, se generan soluciones sostenibles que impactan directamente en la calidad de vida de las comunidades. En Grupo Ficohsa creemos en la educación como el motor del desarrollo y en la importancia de construir oportunidades desde lo local”, expresó José Arturo Alvarado, CEO de Bancos de Grupo Ficohsa.



Por su parte, Partners of the Americas a través de su CEO John McPhail expresó; “La firma de esta alianza con Grupo Ficohsa fortalece nuestro programa en Honduras. Cuando unimos esfuerzos entre el sector privado, el Gobierno de los Estados Unidos a través de USDA y organizaciones internacionales, logramos construir soluciones que impactan directamente en las comunidades y generan oportunidades sostenibles. Creemos en la educación y la nutrición como bases del desarrollo, y en la importancia de trabajar desde lo local para que cada niño y niña pueda alcanzar su máximo potencial”.

Este acuerdo contempla el desarrollo de iniciativas conjuntas, el intercambio de buenas prácticas y la identificación de nuevas oportunidades de impacto en los territorios de intervención.

El Programa McGovern-Dole financia comidas escolares y programas de educación y nutrición para mujeres, lactantes y niños/as en países con altos niveles de inseguridad alimentaria. Mediante la provisión de comidas escolares, capacitación docente y apoyo educativo y nutricional, los proyectos McGovern-Dole contribuyen a aumentar la matrícula escolar, mejorar la asistencia y fortalecer los resultados en lectura y alfabetización.

El programa contempla la donación de productos agrícolas de Estados Unidos, la adquisición local y regional de productos agrícolas, y asistencia financiera y técnica para apoyar proyectos de alimentación escolar y nutrición materna e infantil.

Más información: https://www.fas.usda.gov/programs/mcgovern-dole-food-education-program