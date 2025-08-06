Grupo Ficohsa firma convenio con Secretaría de Educación para contribuir a través del emprendimiento

Tegucigalpa – El Grupo Ficohsa firmó este miércoles una alianza estratégica con Junior Achievement Honduras y la Secretaría de Educación para preparar a los estudiantes a afrontar los retos del mercado laboral.

Este proyecto tiene como objetivo principal preparar a los jóvenes hondureños para afrontar los desafíos del mercado laboral, dotándolos de competencias técnicas y socio-laborales que contribuyan al crecimiento sostenible del país.

Durante más de 26 años, Ficohsa ha a través de la educación de calidad en más de 140 comunidades vulnerables con Fundación Ficohsa para seguir apostando por la formación, impulsar la empleabilidad y el emprendimiento, motores esenciales del desarrollo sostenible.

Este esfuerzo se alinea con nuestro enfoque de fortalecer las comunidades donde se tiene presencia a través de diferentes programas e iniciativas.

El gerente general de Banco Ficohsa, José Arturo Alvarado, destacó que la alianza demuestra la capacidad del sector privado y gobierno de trabajar juntos por la construcción de un país más competitivo, preparado y resiliente.

“En Grupo Ficohsa, estamos convencidos de que el desarrollo de Honduras y de la región depende de la capacidad de formar talento humano calificado que responda a las demandas del mundo actual», expresó Alvarado.

Indicó que la educación y el emprendimiento son fundamentales para generar oportunidades reales y sostenibles.

Este proyecto está coordinado por la Secretaría de Educación, representa una oportunidad clave para vincular de manera efectiva las necesidades del mercado laboral con el sector educativo.

Esta iniciativa se implementará de forma piloto con la selección de 75 estudiantes de los Institutos Jesús Milla Selva y Central Vicente Cáceres, con la expectativa que para el 2026 se integre plenamente en los Bachilleratos Técnicos Profesionales (BTP) del área Administrativo-Contable y Financiero, lo que podría beneficiar a más de nueve mil jóvenes.

Además, esta alianza garantiza que nuestros docentes contarán con formación especializada y certificaciones, y que los estudiantes tendrán acceso a talleres prácticos y espacios de aprendizaje innovadores. AG