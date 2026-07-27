Grupo Ficohsa celebra la apertura de la primera tienda física de Femblematic, una historia de crecimiento impulsada por su programa Mujeres Adelante

Tegucigalpa – Grupo Ficohsa, a través de su programa Ficohsa Mujeres Adelante, celebró la apertura de la primera tienda física de Femblematic, un emprendimiento liderado por la hondureña Nahomi Bustillo que hoy da un nuevo paso en su crecimiento empresarial.

Ubicada en Plaza San Blas, en Comayagua, la nueva tienda representa la evolución de un negocio que inició comercializando sus productos a través de canales digitales y participando en bazares para emprendedores, hasta consolidarse con un punto de venta permanente.

Desde 2023, Nahomi forma parte de Ficohsa Mujeres Adelante, programa que acompaña a mujeres emprendedoras en el fortalecimiento de sus negocios mediante capacitación, espacios de comercialización, mentoría y acceso a soluciones financieras.

A lo largo de este tiempo, participó activamente en los bazares y actividades impulsadas por el programa, fortaleciendo su marca y preparándose para dar el siguiente paso: abrir su propio establecimiento.

La inauguración de Femblematic no representa únicamente la apertura de una tienda. Simboliza la evolución de un emprendimiento que fue generando nuevas oportunidades de crecimiento para su propietaria y contribuyendo al desarrollo económico de su comunidad.

Cada emprendimiento que crece representa nuevas oportunidades para las familias, las comunidades y el desarrollo económico del país. En Grupo Ficohsa creemos en el talento de las mujeres emprendedoras y continuamos impulsando iniciativas que les permitan fortalecer sus capacidades, ampliar sus redes y llevar sus negocios cada vez más lejos”, expresó Telma Sevilla, Gerente de Programas Institucionales de Grupo Ficohsa.

Desde su creación, Ficohsa Mujeres Adelante ha promovido un modelo de acompañamiento integral que va más allá del acceso a soluciones financieras, ofreciendo capacitación, mentoría, generación de redes de contacto y espacios de visibilidad comercial para fortalecer los emprendimientos liderados por mujeres. Este enfoque busca impulsar negocios sostenibles que generen empleo y contribuyan al crecimiento económico de Honduras.