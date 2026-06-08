Grupo Ficohsa aporta su visión sobre inclusión financiera y desarrollo empresarial femenino en Foro GLI Latam 2026

Tegucigalpa – La inversión con enfoque de género se ha convertido en un tema estratégico para impulsar el desarrollo económico sostenible y ampliar las oportunidades para más mujeres en América Latina. Con este propósito, Grupo Ficohsa participó en el Foro GLI Latam 2026, el principal espacio regional dedicado a promover la inversión con enfoque de género como motor de crecimiento, inclusión y desarrollo.

En representación de Grupo Ficohsa, Telma Sevilla, Gerente de Programas Institucionales, formó parte del conversatorio “Impulsando su éxito: la asistencia técnica como catalizador de inversión sostenible y desarrollo en PYMES lideradas por mujeres”, donde compartió experiencias sobre el papel que desempeñan las instituciones financieras en la reducción de brechas y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor femenino.

Organizado por Pro Mujer, el Foro GLI Latam reúne a líderes empresariales, inversionistas, organismos multilaterales, instituciones financieras y representantes del sector público para intercambiar conocimientos, generar alianzas y promover soluciones que permitan acelerar la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico en la región. La edición 2026, celebrada en Lima, Perú, estuvo enfocada en identificar nuevas formas de escalar iniciativas que generen impacto económico y social sostenible.

Durante su intervención, Telma Sevilla destacó que el acceso al financiamiento es solo una parte de la solución. Señaló que las mujeres empresarias también requieren acompañamiento, asistencia técnica, educación financiera y acceso a herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades, formalizar sus negocios y generar un crecimiento sostenible a largo plazo.

Asimismo, compartió la experiencia de Grupo Ficohsa en el desarrollo de iniciativas que combinan productos financieros y servicios no financieros, así como la importancia de utilizar datos, mecanismos de escucha activa y alianzas estratégicas para identificar necesidades reales y diseñar soluciones que generen valor tanto para las empresarias como para las comunidades donde operan.

La participación de Grupo Ficohsa en este importante encuentro regional reafirma su compromiso con la inclusión financiera, el fortalecimiento del emprendimiento femenino y la construcción de oportunidades que contribuyan al crecimiento económico sostenible de América Latina, promoviendo acciones que permitan a más mujeres desarrollar su potencial y ampliar su participación en la actividad productiva de la región.