Grupo de técnicos chinos se reúnen con ministros de Finanzas y Energía para evaluar factibilidad de represa Patuca II-A

Tegucigalpa – Un grupo de expertos técnicos chinos realizan una visita en Honduras para continuar con el proceso de evaluación de la factibilidad para el desarrollo de la represa y central hidroeléctrica Patuca II-A.

El grupo lo componen 14 expertos técnicos de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de China (CIDCA, por sus siglas en inglés), se reunieron con el ministro de Finanzas, Christian Duarte; y el gerente provisional de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada Carbajal.

El también ministro de Energía señaló que bajo la cooperación diplomática bilateral Honduras-China se espera estructurar un financiamiento a condiciones concesionales que le permita a la nación centroamericana desarrollar este magno proyecto.

Indicó que espera que se desarrolle una infraestructura resiliente a los devastadores efectos del cambio climático es imperativo para el país.

El proyecto Patuca II-A consistiría en una represa con capacidad de 150 megavatios de energía limpia, agua potable, riego y control de inundaciones, con una inversión de 525 millones de dólares. AG