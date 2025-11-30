Grupo de observadores de la RED-H no reporta muchas incidencias de intimidación en las elecciones

Tegucigalpa – El grupo de observadores electorales de la Red por la Equidad Democrática de Honduras (RED-H), informó que no ha habido muchos incidentes en la realización de los comicios generales.

Detalló que el 97 % de la integración de las juntas receptoras de votos (JRV) cuentan con al menos tres miembros, mientras que el resto contaba con al menos un ciudadano.

Confirmó que el 96 % de los miembros de las JRV portaban su credencial de forma visible, el 90 % abrieron a las 8:00 de la mañana y solo el 2 % presentaron incidentes de intimidación, acoso y violencia.

Desglosó que el Partido Nacional tiene miembros en 95 % de las JRV, Partido Liberal en 94 %, Libertad y Refundación (Libre) en 96 %, el Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) con 31 % y la Democracia Cristiana (DC) con 10 %.

La RED-H indicó que el 99 % de las JRV cuentan con lector de huellas digitales y recibieron el material electoral. AG