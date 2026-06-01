Grupo de docentes bloquea carretera salida al sur en exigencia a ajuste salarial

Tegucigalpa – Un grupo de docentes mantienen bloqueado el paso vehicular en la carretera que conduce al sur del país en exigencia a un ajuste salarial anunciado decretado y publicado en el Diario oficial La Gaceta.

En orden, los maestros mantienen bloqueado el paso hacia Tegucigalpa a la altura del municipio de Pespire, Choluteca y viceversa, como medida de presión para exigir el pago del ajuste salarial pendiente.

Entre tanto, otros docentes participan en asambleas informativas en distintos sectores del departamento.

Los educadores aseguran que el Gobierno aún no ha cumplido con los acuerdos alcanzados meses atrás y denuncian que la propuesta oficial contempla realizar el desembolso el próximo mes de forma fraccionada, situación que rechazan al exigir que el pago se efectúe en una sola transferencia, tal como fue acordado inicialmente.

De igual manera, los docentes exigen el pago de este ajuste de manera retroactiva. (RO)