Presentan dos nuevos recursos en contra del decreto de Redondo que ordena recuento de votos

Tegucigalpa – Un grupo de diputados electos presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto 058-2025 aprobado por Luis Redondo y la bancada de Libre el pasado jueves, que desconoce la declaratoria electoral y ordena el voto por voto de todas las urnas.

Entre los diputados electos que presentaron la acción jurídica están: Lissi Cano, Tania Pinto, Eder Mejía, Sara Zavala, Kilveth Bertrand, Arnold Burgos, Roberto Cosenza, en representación del Partido Nacional, mientras por el Partido Liberal: Luz Ernestina Mejía y Rashid Mejía.

Los demandantes cuestionan “la ilegalidad” con la que actuó Luis Redondo y un grupo de diputados del oficialista Partido Libre, al tiempo que piden se deduzcan las responsabilidades jurídicas para los participantes en ese sesión del pasado jueves 8 de enero de 2026.

El congresista Eder Mejía exigió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se pronuncia y que no duerma ni engavete los recursos interpuestos, que son este suman cinco en los últimos cuatro días.

La exfiscal del Ministerio Público, Nilia Ramos presentó otro recurso de amparo en contra del decreto aprobado por Redondo y la bancada de Libre el pasado jueves. La demandante dijo que la sesión fue espuria, no reunía los requisitos legales y se extralimitó en sus funciones.

Igualmente, Ramos anunció que presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue las acciones de Luis Redondo, los diputados de Libre presentes en la sesión del 8 de enero, así como de la presidenta Xiomara Castro por sancionar el decreto 058-2025.

En total seis recursos han sido interpuestos ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, cuestionando acciones relacionadas con el decreto 58-2025. JS

A continuación, Proceso Digital detalla las acciones presentadas ante la CSJ:



1. Acción de Amparo presentada el 10 de enero de 2026

Interpuesta por el abogado Hermes Ramírez en su condición personal. El objetivo es garantizar el respeto a la decisión del CNE respecto a los resultados electorales.



Se reclama contra las actuaciones de Luis Redondo y demás miembros del Congreso durante la sesión del 8 de enero de 2026, donde se tomaron decisiones que contravienen las declaratorias del CNE.



2. Conflicto de Competencias presentada el 11 de enero de 2026

También presentada por el abogado Hermes Ramírez en condición personal. Este recurso señala un conflicto de competencias entre el Congreso Nacional y el CNE, solicitando que se respete la declaratoria del organismo electoral sobre los ganadores de las elecciones en Honduras. Se argumenta que el CN ha invadido funciones exclusivas del CNE.



3. Acción de Amparo presentada el 12 de enero de 2026

Interpuesta por la abogada Ruth Lafosse en nombre de la plataforma Defensores de Honduras.



Los actos reclamados incluyen: a) la decisión material de instalar una comisión permanente en el CN el 31 de octubre de 2025; b) la actuación continuada de esta comisión sustituyendo al Pleno del CN; c) la convocatoria de Luis Redondo para la sesión del Congreso del 8 de enero de 2026; d) el bloqueo físico y material del acceso al hemiciclo en esa misma fecha; y e) la sesión celebrada el 8 de enero de 2026.



El recurso busca declarar inconstitucionales estas acciones por violar procedimientos legales y derechos constitucionales.



4. Acción de Inconstitucionalidad presentada el 12 de enero de 2026

Interpuesta por los abogados Fernando Gonzales y Leonel Humberto Nuñez.



Este recurso se dirige directamente contra el Decreto 58-2025, publicado el 9 de enero de 2026, en relación con las decisiones del Congreso Nacional sobre el recuento de los votos de las elecciones.



5. Acción de Amparo presentada el 13 de enero de 2026

Interpuesta por diputados electos del Partido Liberal y Partido Nacional.



Este recurso se dirige directamente contra el Decreto 58-2025, publicado el 9 de enero de 2026, en relación con las decisiones del Congreso Nacional sobre el recuento de los votos de las elecciones.



6. Acción de Amparo presentada el 13 de enero de 2026

Interpuesta por la abogada Nilia Ramos.



Este recurso se dirige directamente contra el Decreto 58-2025, publicado el 9 de enero de 2026, en relación con las decisiones del Congreso Nacional sobre el recuento de los votos de las elecciones.