Grupo Banco Mundial se declara listo para trabajar con el Gobierno de Asfura

Tegucigalpa – Juan Pablo Uribe, director de División del Banco Mundial para México, Centroamérica y República Dominicana, dijo que el Grupo Banco Mundial está listo para trabajar de la mano con el Gobierno del presidente Nasry Asfura, en sus esfuerzos de inversión y desarrollo.

Así se expresó Uribe al final de la reunión que sostuvo, este martes, el Grupo Banco Mundial con el Gabinete Económico que involucró a las autoridades de la Secretaría de Finanzas, Banco Central de Honduras. Además, Servicio de Administración de Rentas, Desarrollo Económico y Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

La representación del Grupo Banco Mundial la integraron, Sanaa Abouzaid, directora de División de la Corporación Financiera Internacional (IFC) para México, Centroamérica y República Dominicana; Luiz Distrutti, jefe regional del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) para América Latina y el Caribe.

Asimismo, María Marcela Silva, directora regional de Infraestructura del Banco Mundial para América Latina y el Caribe y Andrew Kircher, representante residente del Grupo Banco Mundial en Honduras.

Un equipo comprometido

Juan Pablo Uribe destacó la capacidad y disposición del equipo de trabajo del Gobierno de Honduras para avanzar con rapidez en las prioridades establecidas en favor de la ciudadanía.

“Esperamos que el Grupo Banco Mundial esté a la altura para brindar el apoyo necesario al Gobierno nacional, de modo que sus políticas y esfuerzos de inversión y desarrollo sean efectivos y generen empleo, desarrollo social y crecimiento con equidad”, señaló.

Asimismo, resaltó la alineación entre las prioridades definidas por la nueva administración y los objetivos del Grupo Banco Mundial, reiterando la disposición del organismo de contribuir al desarrollo del país mediante la generación de empleo productivo, mayor bienestar social y oportunidades para las futuras generaciones. JS