Grupo ASD de Colombia se adjudica el sistema TREP para las elecciones generales de 2025 en Honduras

Tegucigalpa- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, anunció este sábado que el pleno de consejeros, por unanimidad de votos, adjudicó al Grupo ASD la implementación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Escrutinio General y Divulgación para las elecciones generales de 2025.

López destacó que la empresa colombiana cumplió con todos los requisitos exigidos en el proceso de evaluación, alcanzando una calificación perfecta en las diferentes etapas, incluyendo la prueba técnica.

Faltando 15 minutos para las 12 de la noche “Acabamos de terminar la sesión del pleno y ya se adjudicó el sistema. Tenemos una empresa que calificó con un 100%. Su nombre es ASD, un grupo colombiano con amplia experiencia, que tuvo un excelente desempeño en las pruebas técnicas. Por unanimidad de votos ha sido aprobado y esperamos que tenga el mejor desempeño en nuestra democracia, que está en nuestras manos y debemos asegurarla”, expresó la consejera presidenta.

En el proceso de licitación también participaron las empresas Smartmatic (de origen venezolano), Expertia, MSA y el grupo Provisa, sin embargo, todas quedaron fuera tras la evaluación final.

Con esta adjudicación, el CNE busca garantizar un sistema de transmisión de resultados confiable, transparente y seguro, de cara a los comicios de 2025.LB