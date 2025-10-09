Grupo armado invade casa de ministra de Turismo en Tela

Tegucigalpa – La casa de la ministra de Turismo, Yadira Gómez, en la comunidad del Triunfo de la Cruz en Tela fue invadida por hombres armados garífunas que buscan ocupar espacios que consideran pertenecen ancestralmente a sus comunidades.

“La casa está invadida, es muy bonita… tengo fe en que vamos a llegar a un acuerdo”, confirmó la ministra de Turismo en una intervención en el programa Frente a Frente de Televicentro que dirige Renato Álvarez.

La ministra Gómez señaló que hay un ciudadano estadounidense que anda arengando a miembros de la comunidad garífuna e indicó que se comunicó con miembros del patronato del Triunfo de la Cruz en Tela y le indicaron que están en desacuerdo con lo actuado por el grupo.

La funcionaria del gobierno de la presidenta Xiomara Castro indicó que el grupo le dio a los que resguardaban su propiedad hasta las seis de la tarde del miércoles para desalojar la misma, ya que la iban a invadir.

Indicó que la propiedad tiene más de 30 años y fue una herencia de sus padres y pidió a los invasores sentarse a dialogar para resolver el problema.

La invasión a la casa de la ministra de Turismo ocurre días después que otro grupo armado invadiera un sector residencial en Trujillo, Colón donde vivían un grupo de ciudadanos canadienses.

La acción en Trujillo fue vista como una evidencia de la inseguridad jurídica que existe en el país.

La ministra de Turismo indicó que las actividades de los grupos garífunas obedece a una sentencia internacional contra el Estado de Honduras que señala que muchas propiedades costeras pertenecen a los grupos étnicos que han vivido en las mismas y cuya propiedad consideran comunal.

Indicó que muchos gobiernos anteriores no resolvieron el problema y que el actual de la presidenta Castro es “cierto que ha hecho esfuerzos tampoco ha cumplido”, indicando que la invasión de su casa tal vez sea la oportunidad de resolver el problema.

La ministra Gómez indicó que el problema es que el Estado debe indemnizar a los actuales propietarios de los terrenos y casas para que las entreguen a los garífunas y no hay suficiente dinero.

Pero la funcionaria señala que hay suficientes tierras y arena blanca para que los dueños actuales de propiedades sean reubicados en otros sitios que no sean objeto de reclamos. (PD).