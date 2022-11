Gris Valverde; Cavani desaparecido

Doha – Fede Valverde se vio superado, incapaz de liderar el centro del campo uruguayo, ante Portugal, que plasmó la superioridad que se presumía para sellar su clasificación y poner en duda la del conjunto sudamericano.

No le sirvió a la celeste la apuesta de Edinson Cavani, titular por primera vez, que apenas intervino, aislado en la punta del ataque y sin asistencia del centro del campo.

SERGIO ROCHET (5): Apenas fue exigido durante el partido porque el dominio de Portugal no se traducía en ocasiones en las que fuera requerida su intervención. No pudo hacer mucho en el gol de Bruno Fernandes despistado por Cristiano Ronaldo.

Encajó el segundo gol de penalti y sus intervenciones en la segunda mitad evitaron una derrota mayor.

GUILLERMO VARELA (4): Se vio beneficiado por el cambio de sistema implantado por el seleccionador Diego Alonso y fue una de las novedades del conjunto uruguayo. Actuó de carrilero derecho. El jugador del Flamengo entró en el once por Facundo Pellistri. En una incursión provocó la amarilla a Rubén Neves. Quedó señalado en el gol de Portugal al quedarse fijo en el fuera de juego.

JOSE MARÍA GIMÉNEZ (4): Exigido por el dinamismo de Portugal especialmente el tiempo en el que la posesión lusa era abrumadora. Bien por alto, se prodigó en ataque en las acciones a balón parado como en el que ganó en la primera y que marchó fuera por poco.

En la segunda parte, propició el penalti, con una mano al caer en un intento de cortar un balón.

DIEGO GODÍN (4): Puesto en entredicho en los últimos tiempos en la selección el actual jugador del Vélez Sarsfield cumplió a pesar del numeroso trabajo y de ser puesto a prueba por el ataque luso, especialmente Cristiano Ronaldo. No estuvo acertado en el gol de Portugal. No incomodó a Bruno Fernandes que originó el gol.

Fue sustituido por Facundo Pellistri en el minuto 62

SEBASTIAN COATES (5): Tuvo menos presencia que en la otra banda. Se dejó ver más en defensa que en acciones de ataque. El jugador del Sporting portugués fue otra de las novedades determinadas por Alonso en el once.

MATHIAS OLIVERA (4): No anduvo acertado el centrocampista del Nápoles frenado por el orden y el dominio de la medular lusa. Vio tarjeta amarilla al borde del descanso, desbordado. Mejoró en la segunda parte y recuperó protagonismo cuando el equipo, al encajar el primer gol, fue más atrevido.

RODRIGO BENTANCUR (6): El jugador del Tottenham sobresalió entre el sombrío panorama de su equipo. Tuvo empuje y voluntad que no fueron suficientes para poner en jaque al equipo portugués.

A los siete minutos una dura entrada a Rubén Dias le costó una tarjeta que le condicionó aunque no perdió la cara al partido. Firmó la mejor jugada en la primera parte en una acción individual que le llevó a un mano a mano con el portero. No finalizó bien.

MATÍAS VECINO (4): El centrocampista del Lazio no estuvo acertado. Uruguay echó en falta la poca precisión del jugador que marró cada uno de sus intentos con el balón. Fue sustituido por Giorgian de Arrascaeta a la hora de partido.

FEDE VALVERDE (4): El jugador del Real Madrid, actual referente de Uruguay, apenas tuvo presencia. Desapercibido en muchos minutos fue controlado por Portugal y no dispuso de ninguna llegada al uso.

DARWIN NÚÑEZ (5): Aislado, apenas tuvo opción de crear peligro. Se ahogó permanentemente entre el orden de la zaga de Portugal en los pocos balones que le llegaron. Apenas encontró a Cavani para generar alguna acción de peligro.

Sin acierto, fue cambiado por Maxi Gómez en el minuto 73.

EDINSON CAVANI (4) Fue la gran novedad en ataque del once de Diego Alonso. Titular por primera vez en el Mundial, el delantero del Valencia no participó apenas porque Uruguay no dominó. Insistente en la presión, tuvo que recorrer más metros de los deseados para poder entrar en juego.

Sin pena ni gloria fue sustituido por Luis Suárez a falta de un cuarto de hora.

GIORGIAN DE ARRASCAETA (6): Sustituyó a Matías Vecino a la hora de partido. Dio velocidad a su equipo. Coincidió su presencia con los mejores momentos, en ataque, de Uruguay. Falló una clara ocasión, un mano a mano con el portero de Portugal que adivinó su tiro.

FACUNDO PELLISTRI (5): Entró por Diego Godín a la hora de juego

LUIS SUÁREZ (6): Entró al campo en el minuto 73 por Edinson Cavani. Tuvo cerca el gol. Una buena ocasión para obtener el empate. Su entrada agitó el ataque uruguayo.

MAXI GÓMEZ (6): Salió al terreno de juego por Darwin Núñez en el minuto 73. Dispuso de una buena ocasión que desbarató el meta portugués. Notó Uruguay su entrada al campo y aprovechó el intento de reacción de su equipo para disponer de ocasiones.