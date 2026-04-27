Griezmann y el penalti de 2016: “La única forma de superarlo sería ganarla este año»

Madrid – Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, no ha olvidado el penalti fallado en el segundo tiempo de la final de la Liga de Campeones de 2016 ante el Real Madrid, del que señaló que “la única forma de superarlo” sería ganar el torneo “este año”.

“No es algo en lo que piense todos los días, pero cada vez que hablamos de la ‘Champions League’ con amigos o compañeros de equipo, siempre sale a relucir ese momento, el de 2016, el penalti», rememoró en una entrevista a la UEFA.

En ese sentido, el título europeo en este curso “cicatrizaría una herida muy profunda”, en palabras de Griezmann, que remarcó: La única forma de superarlo sería ganarla este año».

Para él, su sentimiento hacia el Atlético es “algo mucho más allá del amor”. “Amor por los colores del club, por el escudo del club y amor por el fútbol, porque la afición ama el fútbol, y amor por el trabajo duro; creo que por eso conecté rápidamente con el club y su afición», dijo.

Y destacó la figura de Diego Simeone: “Creo que, en definitiva, él me lo ha dado todo y yo se lo he dado todo a él. Disfruto y he disfrutado teniéndolo a mi lado. Sé que, más allá de mi carrera, tendré en él a un amigo, a un antiguo entrenador, y que siempre estaremos muy unidos». EFE