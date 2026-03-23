Griezmann viaja a Estados Unidos para fichar por Orlando para la próxima temporada

Madrid – Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, ha recibido la autorización del club madrileño para viajar a Estados Unidos durante los días libres que tiene el equipo, este lunes y martes, para cerrar su fichaje por el Orlando City a partir de la próxima temporada, una vez que el atacante concluirá la actual en el conjunto rojiblanco.

El máximo goleador de la historia del Atlético, si todo sigue el curso previsto, pondrá punto y final a su etapa en la entidad madrileña al final de la presente campaña y se incorporaría a su nuevo equipo en la liga estadounidense a partir del próximo verano.

El Orlando City pretendía incorporarlo ya, de forma inmediata, antes del 26 de marzo, aunque Griezmann ha decidido continuar en el Atlético hasta el final de curso, en el que compite por ser campeón de la Copa del Rey, con la final el próximo 18 de julio ante la Real Sociedad, y de la Liga de Campeones, con los cuartos de final ante el Barcelona los próximos 8, la ida, y 14 de abril, la vuelta.

Desde el club rojiblanco, entienden que este permiso para concretar su fichaje para la próxima campaña por el conjunto norteamericano es lo mejor para que “pueda estar tranquilo y centrarse al cien por cien en este tramo tan importante” de la temporada con el Atlético.

Griezmann, titular este domingo por la noche en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, ha jugado 488 partidos con el conjunto rojiblanco, con 211 goles y 97 asistencias, a lo largo de dos etapas diferentes: de 2014 a 2019 y de 2021 hasta la actualidad, interrumpidas por dos años en el Barcelona. JS