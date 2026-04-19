Griezmann: “Nos levantaremos”

Madrid – El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, expresó este domingo, en declaraciones facilitadas por el club, su convicción en que el equipo se levantará tras la derrota en la final de la Copa del Rey Mapfre ante la Real Sociedad y recordó que el conjunto rojiblanco tiene aún “un ilusionante reto” en la Liga de Campeones, en la que está en semifinales.

“Ayer fue un día muy difícil para todos los atléticos, pero después de tantos años en este club he aprendido una cosa y no es otra que nos levantaremos, estoy convencido. Porque lo hemos hecho más veces y porque esa es la esencia de la vida. Caer y levantarse”, dijo.

“Por delante tenemos aún un ilusionante reto en Europa y todos juntos pelearemos por alcanzar este sueño. Gracias por vuestro apoyo, a los miles y miles que nos animaron desde Sevilla, desde Madrid y desde cualquier rincón del mundo. En las buenas y en las malas. Siempre Atleti”, añadió el atacante en declaraciones facilitadas este domingo por el Atlético de Madrid. JS