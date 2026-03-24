Griezmann culmina su fichaje por el Orlando City a partir de la próxima temporada

Redacción deportes – El delantero Antoine Griezmann, máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, cerró este martes su fichaje por el Orlando City, con el que ha firmado por dos años más un tercero opcional y al que se incorporará a partir de la próxima temporada, en julio de 2026, una vez finalice el presente curso con el conjunto rojiblanco, según anunciaron ambos clubes en sendos comunicados.

“El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida”, anunció a las 15:00 hora española el Atlético de Madrid en un comunicado, a la misma vez que el Orlando City.

“El delantero regresará a los entrenamientos esta semana junto a los rojiblancos que no han viajado con sus selecciones para afrontar la recta final de temporada, en la que tenemos por delante una apasionante final de Copa del Rey, así como la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, en la que buscaremos el pase a semifinales”, añadió el club madrileño.

Calificado por su nuevo club como “icono mundial del fútbol”, Griezmann ha firmado un contrato de dos años con el conjunto norteamericano, hasta 2027-28, que incluye la opción de prorrogarlo por uno más, hasta 2028-29, según comunicó el Orlando City, que confirmó que llegará en julio, a la espera del Certificado Internacional de Transferencia.

«Estoy muy ilusionado de comenzar este nuevo capítulo de mi carrera con el Orlando City. Desde mis primeras conversaciones con el club, pude sentir una gran ambición y una visión clara para el futuro. Espero con ilusión hacer de Orlando mi nuevo hogar, conocer a los aficionados, sentir la energía en el Inter&Co Stadium y dar todo lo que tengo para ayudar al equipo a lograr grandes cosas», expresó el atacante en declaraciones a los medios oficiales del Orlando City.

La final de Copa y la Champions, por delante

Los objetivos de Griezmann hasta junio están enfocados en el Atlético, con el que terminará las nueve jornadas restantes de LaLiga, pero, sobre todo, disputará la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad del próximo 18 de junio y competirá por la Liga de Campeones, en la que se medirá al Barcelona en la eliminatoria de cuartos de final, aunque la intención original del Orlando City, cuando hace semanas inició las negociaciones, era incorporarlo de forma inmediata, ya este mes de marzo.

La decisión del atacante ha sido continuar en el Atlético esta campaña, hasta el final del curso. Tenía libertad para elegir su futuro por parte de la entidad madrileña, con la que renovó por un año hasta 2027 para diferir el pago de su salario de esta campaña en dos años.

Inicialmente, dentro de la incertidumbre y las dudas sobre la decisión que iba a tomar, como así expresaron tanto su técnico, Diego Simeone, como sus compañeros, el pasado 11 de marzo, tras el triunfo por 5-2 en los octavos de final de la máxima competición europea, confirmó su permanencia en el equipo madrileño de forma pública.

“Ojalá que Griezmann juegue la final de Copa. Ojalá que sí. Se la merece, más que nadie. La calidad y el talento que sigue teniendo lo va a seguir manteniendo toda su vida. ¿Qué puedo agregar más de todo lo que ustedes saben que siento por él? Lo quiero mucho, quiero lo mejor siempre para él y ojalá que pueda jugar esa final”, expresó, por ejemplo, Diego Simeone durante todo ese proceso.

“Griezmann es diferencial. Cuando él está bien, es un jugador importantísimo para nosotros”, remarcó de la trascendencia del delantero.

Diez años, 211 goles y 488 partidos con el Atlético

Cuando acabe la temporada ya sí será la despedida de una leyenda del Atlético, al que ha dedicado diez temporadas, todas ellas a las órdenes del entrenador argentino, desde su fichaje desde la Real Sociedad por 30 millones de euros en el verano de 2014, a lo largo de dos etapas: de 2014 a 2019, con 133 tantos en 257 partidos, y de 2021 a la actualidad, tras su paso de dos años por el Barcelona, con otras 73 dianas en 231 encuentros.

La suma de ambos da con los 211 goles que lo convierten en el máximo goleador de los ya casi 123 años de historia del club rojiblanco. Atrás dejó los 173 de Luis Aragonés, al que superó el 10 de enero de 2024.

En siete de sus nueve campañas precedentes en el club, sin contar la actual, fue el máximo goleador del equipo: en 2014-15, con 25 goles en 54 encuentros; en 2015-16, con 32 en 54; en 2016-17, con 26 en 53; en 2017-18, con 29 en 49; en 2018-19, con 21 en 48; en 2022-23, con 16 en 48, y en 2023-24, con 24 en 48. En este ejercicio ya suma trece en 43 compromisos, que prueban su vigencia también actual en el esquema de Simeone.

También es el cuarto jugador con más partidos en la historia del club, con 488. Sólo los superan Koke Resurrección, Adelardo Rodríguez y Jan Oblak.

Historia absoluta del Atlético, primer goleador del estadio Metropolitano (el 16 de septiembre de 2017 en el minuto 61 del partido de la Liga frente al Málaga), campeón del mundo mientras militó en el conjunto rojiblanco (el 15 de julio de 2018 con la selección francesa en el estadio Luzhniki de Moscú) y Balón de Bronce en dos ocasiones con el Atlético (en 2016 y 2018), Griezmann ha ganado tres títulos con su actual equipo: una Supercopa de España en 2014, otra de Europa en 2018 y una liga Europa en 2017-18, antes de irse en 2019 al Barcelona y volver en 2021 a su ‘casa’.

Aún lamenta el penalti fallado en la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en 2016 en San Siro, cuando su rival vencía por 1-0 en la segunda parte. Es la única final que ha perdido. Después, empató Yannick Carrasco. En la tanda final, él marcó su lanzamiento, pero Juanfran Torres estrelló el suyo contra el poste. Un desquite pendiente en la Champions, otro de los desafíos en los meses que le quedan en el Atlético.

Admirador del deporte norteamericano, su siguiente destino será el Orlando City, que ocupa actualmente la antepenúltima posición de la clasificación de la Conferencia Este de la Major League Soccer estadounidense, con un triunfo en cinco jornadas, y que destituyó a su entrenador, Óscar Pareja, la pasada semana.

«Traer a Antoine a Orlando es un momento histórico no solo para nuestro club, sino también para nuestra ciudad, nuestros seguidores y para la Major League Soccer», explicó Mark Wilf, propietario y presidente del Orlando City, en declaraciones a la página web oficial del club.

«Es uno de los jugadores más talentosos, destacados e influyentes de su generación. Nuestro objetivo es construir de forma constante una plantilla de nivel campeón cada año y añadir a un jugador de clase mundial como Antoine refuerza ese compromiso y nuestra fe en lo que el club puede lograr», añadió.

«Antoine es un futbolista completo, creativo, inteligente y es un ganador como ha demostrado en los sitios más importantes», expuso Ricardo Moreira, director general y deportivo del Orlando City.

«Más allá de su talento, aporta liderazgo, una motivación incansable y una mentalidad de campeón que elevará a todos los que le rodean. Esta es una firma de declaración para nuestro club y grupo propietario. Estamos encantados de dar la bienvenida a Antoine y a su familia en Orlando», abundó.

El Orlando City, fundado en 2010, juega sus partidos en el estadio Inter&Co, con capacidad para 25.000 espectadores. EFE