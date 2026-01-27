Greg Bovino, duro rostro de las redadas en Minnesota que Trump releva para rebajar tensión

Washington – Con su actitud combativa y vestimenta militar el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza de EEUU, Gregory Bovino, ha sido el duro rosto de las campañas migratorias más agresivas durante el segundo mandato del presidente, Donald Trump, que ha decidido relevarlo de los operativos en Mineápolis para calmar los ánimos tras la muerte de Alex Pretti.

El presidente estadounidense anunció hoy que su zar fronterizo, Tom Homan, llegará mañana a Mineápolis para reunirse con representantes políticos al tiempo que medios informan que Bovino, en compañía de varios agentes de confianza, abandonará la ciudad próximamente.

Con su corte de pelo al ras, su uniforme verde y un abrigo largo de doble botonadura (que ha sido comparado con la vestimenta de la Wehrmacht alemana en la II Guerra Mundial), Bovino ha dirigido desde principio de mes el gran despliegue en la mayor ciudad de Minnesota, donde han muerto dos ciudadanos estadounidenses en menos de tres semanas a menos de sus agentes.

Bovino ha aparecido en podios ante la prensa defendiendo siempre el actuar de sus agentes, asegurando que en ambas muertes actuaron «en defensa propia», e incluso llegó a catalogar de héroe al oficial cuyos disparos causaron la muerte de Renée Good el 7 de enero.

Un veterano agente fronterizo

Bovino, de 55 años, nació en 1970 en Carolina del Norte en el seno de una familia de italo-estadounidense y sus bisabuelos llegaron a Estados Unidos a principios del siglo XX.

El oficial, al que la Casa Blanca llama desde hace tiempo «comandante», formó parte del equipo de lucha libre en la secundaria y al terminar la universidad formó parte del Departamento de Policía de Boone, la localidad donde creció.

En 1996, ingresó a la Patrulla Fronteriza, donde fue asignado al sector central de California. En torno a 2020 comenzó a ser nombrado jefe de sector en distintas zonas del país.

Punta de lanza migratoria de Trump

Bovino no era conocido por el gran público estadounidense hasta que Trump ordenó desplegar a la Patrulla Fronteriza en ciudades gobernadas por demócratas para llevar a cabo redadas masivas contra inmigrantes indocumentados.

La primera gran puesta en escena de Bovino fue en Los Ángeles en junio de 2025, en un operativo que terminó con el arresto de más de 1,618 personas y masivas jornadas de protestas ciudadanas.

Arrestos en escuelas, domicilios, supermercados, edificios judiciales o carreteras caracterizaron la agresiva estrategia liderada por el oficial, que estuvo marcada por la presencia de agentes enmascarados y armados de distintos cuerpos, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de la que depende la Patrulla Fronteriza que dirige Bovino.

Posteriormente, Bovino dirigió una serie de operativos en Chicago bajo las mismas tácticas aplicadas en Los Ángeles que, de acuerdo con cifras oficiales, supuso la detención de unas 3.200 personas entre septiembre y octubre de 2025.

Estilo controvertido

El carácter aparentemente combativo de Bovino, su vestimenta y su manera de interactuar con los medios han generado un creciente rechazo y debate público.

Su presencia en Mineápolis cuando comenzaron los operativos a principio de enero consolidaron su imagen como la cara visible de las campañas anti-inmigrantes sobre el terreno de Trump. También como alguien que ha defendido arduamente a los agentes que han matado a tiros a dos ciudadanos en la ciudad en apenas 17 días.

Durante las ultimas semanas, se han viralizado videos de Bovino dirigiendo el lanzamiento de gases lacrimógenos contra ciudadanos o siendo confrontado por habitantes de Mineápolis que se lo encuentran en estaciones de servicio o patrullando en vecindarios.

Ahora Trump ha decidido optar por la experiencia de Homan para encabezar una negociación política que rebaje la alta tensión en la ciudad y sacar a Bovino de una urbe en la que su rostro despierta antipatía y enojo. EFE