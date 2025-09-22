Gabriela Castellanos alerta sobre riesgo de ir a elecciones con estado de excepción vigente

Tegucigalpa– La Directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos criticó este lunes a través de sus redes sociales que es grave que Honduras permanezca en un estado de excepción y en medio de un proceso electoral general.

“Lo más grave, es que, a pesar de sus cuestionables resultados, con toda probabilidad, el estado de excepción seguirá vigente el día de las elecciones generales”, manifestó.

Indicó que esto significa que los hondureños nos someteremos a elecciones con derechos limitados, en un ambiente de control y restricciones que afectaría entre otros como el derecho a movilizarse, reunirse, manifestarse e incluso al derecho de no ser detenido arbitrariamente.

Aseguró que esto da paso a posibles abusos de los agentes estatales tal y como lo han denunciado los entes de derechos humanos.

Agregó que el gobierno ha extendido la medida 23 veces de forma consecutiva, la medida pasó a ser aprobada desde el 2022.

Sostuvo que la medida debió ser temporal y sujeta al control legislativo y judicial, pero se ha convertido en una forma permanente de gobernar.

Apuntó que el llamado es para que las autoridades puedan suspender la medida antes de las elecciones ya que la democracia se defiende con más derechos y no con menos. IR