Gracias a los clientes de Supermercados La Colonia y en alianza con Fundación Ficohsa se llevó a cabo la inauguración del centro educativo número 20 a nivel nacional

Talanga- Durante 18 años, los clientes de Supermercados La Colonia han demostrado que una pequeña acción puede generar un gran cambio. Gracias a sus donaciones voluntarias a través del programa “Dar para Educar”, miles de niños y niñas en todo el país han tenido la oportunidad de aprender, crecer y soñar con un mañana lleno de posibilidades y esperanza.

En alianza con Fundación Ficohsa, reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad al llevar a cabo la remodelación del Centro de Educación Prebásica David Corea en Talanga, un proyecto que refleja el poder de la solidaridad y la unión por un mejor futuro. Con esta inauguración, se beneficiarán directamente más de 68 estudiantes, 3 docentes y aproximadamente 340 personas de la comunidad.

Este proyecto consolida el modelo colaborativo e integral de Fundación Ficohsa, que une esfuerzos con la Secretaría de Educación, comunidades locales, docentes, padres de familia, líderes comunitarios y voluntarios corporativos para garantizar la sostenibilidad de sus iniciativas.

“En la celebración de nuestros 27 años, reafirmamos que Fundación Ficohsa continúa firme en su compromiso con la educación como pilar esencial para el desarrollo sostenible de las comunidades hondureñas. Más que construir infraestructura, trabajamos para abrir puertas de oportunidad y brindar esperanza a miles de niños y niñas, para que puedan crecer en ambientes que promuevan su aprendizaje y bienestar”, expresó Juan Carlos Atala, presidente de Fundación Ficohsa

En Fundación Ficohsa estamos convencidos de que la educación es clave para el fortalecimiento del país y el desarrollo sostenible de sus comunidades. Por ello, seguimos comprometidos con la creación de espacios adecuados que faciliten el acceso a una educación de calidad, impulsando el progreso y bienestar de las futuras generaciones.

Por su parte, Harold Lovo, gerente de mercadeo de Supermercados La Colonia, manifestó que “este nuevo centro representa mucho más que una obra; es el reflejo del corazón solidario de miles de clientes que, día a día, dicen ‘sí’ a la educación al donar voluntariamente sus monedas en nuestras tiendas. Gracias a su generosidad y confianza, hoy celebramos la apertura del centro número 20, un logro que reafirma el compromiso de Supermercados La Colonia con el desarrollo del país y con el futuro de la niñez hondureña. Nos llena de orgullo saber que, junto a nuestros clientes, estamos haciendo realidad el sueño de muchas familias que ahora cuentan con un espacio digno donde sus hijos pueden aprender, crecer y construir un mejor mañana”.

En Supermercados La Colonia, sí creemos en los valores, sí creemos en la familia, sí creemos en Honduras. Este importante proyecto continuará transformando vidas. Sabemos que, para nuestros clientes, cada moneda vale, pero para los niños mucho más. Como Empresa Socialmente Responsable seguiremos apoyando para ofrecer alternativas que permitan a los docentes, padres, madres, encargados y comunidad en general, asegurar la continuidad de la educación en este importante nivel educativo.

Gracias al programa Dar para Educar, a la fecha, han sido beneficiados más de 15,600 niños y niñas de 20 centros preescolares ubicados en distintas ciudades del país, como Tegucigalpa, Comayagua, Siguatepeque, Choluteca, Juticalpa, Danlí, San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba, Yoro y ahora Talanga. Año con año, estos niños reciben su merienda escolar diaria, útiles y materiales educativos, la mejora de infraestructura escolar y la capacitación continua de docentes.