Gracias a Dios la era de los Zelaya está llegando a su fin: María Elvira Salazar

Tegucigalpa – La congresista estadounidense María Elvira Salazar destacó este domingo la postura de las Fuerzas Armadas de Honduras de oponerse a intentar anular las elecciones generales y no prestarse a la jugada del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Posteó que la FFAA le dejó claro este fin de semana a la familia Zelaya que no se juega con la Constitución de la República y la democracia hondureña.

Salazar señaló que los intentos de torcer la voluntad del pueblo fracasarán, hoy y siempre.

Asimismo, resaltó que la era de la familia Zelaya-Castro “está llegando a su fin, de una vez y por todas”.

Durante la reunión del sábado del Consejo de Ministros, el jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio, manifestó que la institución castrense se apegará a la Constitución y respetará la declaratoria del CNE.