Gracias a Dios activa protocolos ante brote de casos de Covid-19

Tegucigalpa – Las autoridades sanitarias del departamento de Gracias a Dios activaron el protocolo para contrarrestar un brote de Covid-19 en el personal de salud en Puerto Lempira.

Según se informó, el personal médico y enfermería del centro asistencial se realizaron pruebas de Covid-19 las cuales resultaron positivas tras presentar síntomas del virus.

En ese sentido, activaron los protocolos para que la población que llegue al centro asistencial no salga contagiada de la enfermedad.

Uno de los galenos indicó que el personal muestra signos de gripe, calentura, dolor de garganta por lo que pensaban que eran síntomas normales de gripe y tos, pero al hacer las pruebas dieron positivo a Covid.

En ese sentido, se ha alertado a la población para que utilice mascarilla y tome todas las medidas de prevención para que la enfermedad no se extienda y sea controlada.

Asimismo, dijo que no hay personas graves, ni internas por el brote del virus. IR