GPS en maletas electorales no está contemplado en la ley, si no se aprueba no perjudica: Augusto Aguilar

Tegucigalpa – El exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, señaló hoy que la adjudicación del GPS no perjudica al proceso electoral ya que no está contemplado en la Ley Electoral.

Dijo que se trata de un elemento de seguridad adicional, pero la ley no contempla su aprobación o la sanción por no hacerlo.

En ese sentido, consideró que si se llega a aprobar en el Consejo Nacional Electoral (CNE) será bueno, pero si no tampoco perjudica el proceso electoral.

Sobre la adjudicación del transporte de material electoral consideró que se aprobó muy tarde.

Al respecto dijo que desde el fin de semana se debe iniciar con la distribución de material electoral.

Resumió que el cronograma electoral está a tiempo de cumplirse, sin embargo a causa de la polarización que existe en el país, lo más probable es que existan conflictos.

Es por ello que la Ley Electoral le otorga al CNE 30 días para realizar la declaratoria de las elecciones generales. (RO)