Google lanza Gemini 3, su modelo de IA «más inteligente» hasta la fecha

Nueva York – Google lanzó este martes para usuarios y desarrolladores de Estados Unidos su modelo de IA «más inteligente» hasta la fecha, una herramienta capaz de «leer el ambiente», generar «experiencias interactivas» sobre cualquier tema y que es «el mejor modelo del mundo en comprensión multimodal».

Con este lanzamiento busca hacerle sombra a OpenAI, la popular empresa de IA que recientemente lanzó GPT-5, su modelo más vanguardista.

«Es tecnología punta en razonamiento, diseñada para captar la profundidad y los matices, ya sea percibiendo las pistas sutiles en una idea creativa o desgranando las capas superpuestas de un problema difícil», apunta hoy en un comunicado el director ejecutivo de Google y Alphabet, Sundar Pichai.

Un modelo «multimodal por naturaleza»

El líder del gigante tecnológico también señala que Gemini 3 es mucho mejor «descifrando el contexto y la intención» detrás de la solicitud del usuario, ya que se trata de un modelo «multimodal por naturaleza», lo que significa que puede procesar texto, imágenes y audio simultáneamente, en lugar de hacerlo por separado.

«Es increíble pensar que, en solo dos años, la IA ha evolucionado de simplemente leer texto e imágenes a leer el ambiente», anota Pichai.

Por primera vez, Google ofrece acceso a su nuevo modelo insignia de IA, Gemini 3 Pro, a todos los usuarios desde el primer día en la aplicación Gemini.

En tanto, a partir de hoy, en Estados Unidos, la inteligencia de Gemini 3 estará incluida en Modo IA (AI Mode) , así como en la aplicación Gemini, a los desarrolladores en AI Studio y Vertex AI, y en una nueva plataforma de desarrollo agéntico, Google Antigravity.

La empresa apunta a que este es el «mejor modelo del mundo para la comprensión multimodal y su modelo agentivo y de codificación más potente y versátil».

Hay varias versiones de este nuevo modelo: Gemini 3 Pro, disponible en versión preliminar en la aplicación de Gemini, y Gemini 3 Deep Think, que estará disponible pronto para los suscriptores de Google AI Ultra.

Gemini 3, un buen «profesor» gracias a sus «experiencias interactivas»

Google destaca que el modelo Gemini 3 es una buena herramienta para aprender, razón por la que «todos los estudiantes universitarios de EEUU recibirán un año gratis de Google AI Pro».

La empresa explicó a la prensa en una videoconferencia que ahora su IA es capaz de generar «experiencias interactivas» que pueden ayudar a los usuarios a «facilitar el aprendizaje» sobre cualquier tema.

Además, las capacidades de codificación mejoradas de Gemini 3 Pro le permiten generar mejores visualizaciones, agregó la compañía. EFE