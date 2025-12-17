Google escoge un proyecto científico de Ecuador para estudiar el cambio climático con IA

Quito.- Un proyecto de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), de Ecuador, fue seleccionado por Google para impulsar la investigación científica sobre el cambio climático mediante el uso de la inteligencia artificial (IA).

La iniciativa forma parte de las escogidas a escala internacional para trabajar con AlphaEarth, un nuevo conjunto de datos abiertos creado por Google DeepMind que permite procesar y analizar la cobertura terrestre con un nivel de detalle inédito, gracias a técnicas avanzadas de IA.

«Para mí, este reconocimiento de Google es un logro muy significativo en mi trayectoria académica. Se trata de una empresa líder mundial en desarrollo tecnológico, y recibir su respaldo refleja la calidad del trabajo que realizamos desde la UTPL», afirmó Franz Pucha, investigador responsable del proyecto.

El proyecto se apoya en información obtenida por torres Eddy Covariance, instaladas en los bosques secos y húmedos del sur de Ecuador con apoyo de universidades alemanas.

Estas estructuras, de más de veinte metros de altura, registran en tiempo real los flujos de carbono y vapor de agua, permitiendo saber cómo ‘respiran’ los ecosistemas y cómo varía su capacidad de absorber o liberar gases como el dióxido de carbono que calientan el planeta.

«Creo que lo que llamó la atención de Google fue que estos datos prácticamente no existen en Ecuador ni en gran parte de Latinoamérica. Al combinarlos con imágenes satelitales procesadas con IA, demostramos que es posible generar un estudio innovador para evaluar la salud de los ecosistemas y entender su respuesta al cambio climático», añade Pucha.

Con AlphaEarth, el equipo de la UTPL analizará patrones de absorción y emisión de carbono en ecosistemas clave.

En el sur del país, los bosques húmedos mantienen actividad fotosintética durante todo el año, mientras que los bosques secos pierden sus hojas durante largos periodos y son especialmente vulnerables a eventos climáticos extremos.

En temporadas recientes, los cambios abruptos en lluvias y sequías han alterado las dinámicas naturales, provocando que estos ecosistemas, en lugar de capturar carbono, lleguen a liberarlo, lo que agrava el calentamiento global, por eso los resultados de la investigación permitirán aportar evidencia científica para diseñar políticas de mitigación. EFE/ir