Google batió su récord de uso tras el gol de la victoria de Argentina sobre Egipto

Madrid – Google registró el mayor nivel de uso de su historia inmediatamente después del gol que dio la victoria a Argentina frente a Egipto en los octavos de final del Mundial de fútbol, según ha revelado el vicepresidente sénior de Conocimiento e Información de la compañía, Nick Fox.

«Google Search rompió todos los récords anteriores de uso y registró el mayor nivel de utilización de su historia justo después de que Argentina marcara el gol de la victoria», ha escrito Fox en la red social X, en el que ha atribuido ese récord a la «emoción global» generada por el Mundial.

El directivo no ha facilitado cifras sobre el volumen de búsquedas ni ha detallado la metodología empleada para medir ese máximo histórico. Tampoco ha precisado cuáles fueron los términos que concentraron el mayor número de consultas.

El récord se produjo tras el tanto de Enzo Fernández en el tiempo añadido, que culminó la remontada de Argentina ante Egipto (3-2) y dio la clasificación a la selección albiceleste para los cuartos de final del torneo.

El anuncio llega en un momento de creciente competencia en el mercado de los buscadores por el auge de la inteligencia artificial generativa. No obstante, Google ha sostenido en los últimos meses que las consultas en su buscador continúan aumentando.

Durante la presentación de los resultados del primer trimestre, el consejero delegado de la compañía, Sundar Pichai, ya afirmó que las búsquedas se encontraban en un «máximo histórico», aunque tampoco ofreció datos concretos.

No es la primera vez que un Mundial impulsa el tráfico del buscador: en la final de 2022, Pichai aseguró que Google había alcanzado entonces el mayor volumen de tráfico de sus 25 años de historia. EFE (AD)