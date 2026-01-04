Gonzalo ocupa el hueco de Mbappé

Madrid.– Gonzalo García es la apuesta de Xabi Alonso para suplir la baja de Kylian Mbappé en el primer partido del 2026 del Real Madrid, ante el Real Betis en el estadio Santiago Bernabéu, con el regreso al once de Fede Valverde y Álvaro Carreras.

La idea de Xabi Alonso para buscar los goles que pierde sin Mbappé, baja por un esguince de rodilla, es un tridente formado por los brasileños Rodrygo Goes y Vinícius Junior en las bandas, más Gonzalo como punta.

El técnico madridista ha convocado a Dani Carvajal tras dos meses de baja, pero apuesta en el lateral derecho por el uruguayo Fede Valverde, de regreso tras perderse por gripe el último partido de 2025, y recupera tras dos partidos de sanción a Carreras en el costado izquierdo.

La baja de última hora de Dean Huijsen por un problema físico, da continuidad a Raúl Asencio, que regresa al centro de la zaga tras jugar de lateral frente al Sevilla.

El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo. EFE/ir