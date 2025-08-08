Gonzalo amplia su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2030

Madrid – El delantero español Gonzalo García ha ampliado cinco años más, hasta el 30 de junio de 2030, su contrato con el Real Madrid, al que llegó en 2014 con 10 años y del que formará parte del primer equipo, según informo el club madrileño.

García, de 21 años y formado en las categorías inferiores del Real Madrid, destaca por su paso en el Castilla en el que marcó 25 goles, convirtiéndose en el máximo goleador de la Primera Federación y a dos tantos de igualar el récord histórico de un futbolista con el Castilla, los 27 de Mariano en la 2015-2016.

Además, conquistó con el Juvenil A el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Copa del Rey en la campaña 2021-2022.

Gonzalo, que debutó con la camiseta del primer equipo en un partido de LaLiga EA Sports contra el Cádiz en noviembre de 2023, anotó su primer gol con el Real Madrid en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey 2024-2025 ante el Leganés en el minuto 93 que definiría la clasificación de su equipo a semifinales.

En junio fue convocado por Xabi Alonso, nuevo entrenador del Real Madrid, para disputar el Mundial de Clubes, en el que marcó en cuatro de los seis partidos que disputó como titular y fue galardonado bota de oro del torneo con cuatro goles y una asistencia.

Solo falta saber qué dorsal lucirá el delantero que a partir de hoy forma parte de la primera plantilla. EFE