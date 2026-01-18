González Urrutia dice que tras 374 días detenido su yerno está «visiblemente deteriorado»

Madrid – El opositor Edmundo González Urrutia aseguró que su yerno, Rafael Tudares, está «visiblemente deteriorado, física y emocionalmente» después de que haya sido sometido a «una detención arbitraria y a una desaparición forzada prolongada» por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas.

La hija del dirigente opositor, Mariana González, pudo ver a su esposo, del que no se conocía el paradero, durante unos 25 minutos, tras más de un año de detención incomunicada, en la cárcel Rodro I, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

«Ayer supimos, después de más de un año de silencio y de negaciones, que Rafael Tudares está con vida. Mariana, su esposa, mi hija, pudo verlo durante apenas 25 minutos, separados por un vidrio, después de 374 días sin escuchar su voz ni tener una sola certeza. Ese encuentro confirmó que Rafael ha sido sometido a una detención arbitraria y a una desaparición forzada prolongada», dijo el líder opositor exiliado en España en un mensaje en su cuenta de X.

González Urrutia aseguró que Tudares estaba «visiblemente deteriorado, física y emocionalmente, tras más de un año de incomunicación y separación de sus hijos» y pidió que su yerno vuelva a casa puesto que es «inocente».

«La justicia no puede construirse sobre el sufrimiento ni mucho menos, sobre la negación de derechos fundamentales. A todas las familias que hoy esperan, que resisten y que sobreviven a la ausencia. Su dolor es real, su reclamo es justo y no están solos»; insistió.

Su hija explicó ayer, tras el encuentro en el que pudieron verse y charlar a través de un «vidrio blindado», que su esposo estaba «bastante afectado física y emocionalmente», y pidió que cesara el «ensañamiento» contra él.

El pasado día 8, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un «número importante» de personas, lo que generó expectativas en familiares de presos políticos, quienes han pernoctado desde entonces a las afueras de varias cárceles a la espera de las liberaciones.

Tudares fue detenido el pasado 7 de enero de 2025 -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez -también liberado-. EFE

(vc)