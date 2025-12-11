González Urrutia apuesta por una «transición pacífica y ordenada» en Venezuela

Oslo – El líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, expresó este jueves su voluntad de que la transición que ponga fin al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela sea un proceso «pacífico y ordenado».

«Queremos dejar claro a todos los venezolanos que nos apoyan que queremos una transición pacífica y ordenada, sin violencia», dijo González Urrutia, un día después de que la opositora María Corina Machado recibiese el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

El que fue candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro se autoproclamó vencedor, participó en el foro ‘Votos, no balas: El camino democrático hacia la paz’, celebrado este jueves en la Universidad de Oslo, en una conversación con la expresidenta de Liberia, Ellen Johson Sirleaf, Premio Nobel de la Paz en 2011.

Durante este diálogo, González Urrutia expresó su voluntad de incluir a todas las partes en una hipotética transición a la democracia en Venezuela y apuntó como prueba de la experiencia del país sudamericano en este tipo de procesos al golpe de Estado que en 1958 acabó con la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez.

Por ello, señaló que el diálogo es «la única forma de resolver» la situación en Venezuela, aunque para poder hacerlo es importante que «tu interlocutor hable en tu mismo idioma».

Así, en este aspecto, manifestó la dificultad de negociar con el Gobierno de Maduro ya que, en su caso, su oponente es «un régimen autocrático» que «no juega con las mismas cartas democráticas» que la oposición.

González Urrutia aseguró que la oposición busca el camino de la «reconciliación» en Venezuela, aunque admitió que es difícil lograrlo porque su contraparte «no respeta la legislación internacional ni las reglas de la democracia.

Se refirió también a las sanciones como medida de presión contra el Gobierno de Maduro y recordó que sólo funcionan si van dirigidas «contra los gobernantes que están poniendo en peligro la democracia en el país y han destrozado su economía».

«Hay sanciones contra Cuba desde hace más de setenta años y no han resuelto el problema», añadió.

«La lucha de una sociedad que quiere ser libre»

En el foro celebrado este tarde en Oslo también hubo un diálogo entre Magalli Meda y Pedro Urruchurtu, integrantes del grupo de opositores venezolanos que pasaron más de 400 días asilados en la embajada de Argentina en Caracas antes de ser rescatados en mayo de 2025.

Ambos ponentes se refirieron a su experiencia en la embajada, que se acabó convirtiendo en una «prisión» para ellos, según explicó Urruchurtu, coordinador de Asuntos Internacionales del partido Vente Venezuela y director de Relaciones Internacionales de la campaña de María Corina Machado.

Aun así, subrayó que el grupo que se asiló en la embajada nunca pensó en rendirse. Así, aseguró que volvería a hacerlo «si fuese necesario», porque su lucha no es la de un grupo pequeño, sino que se basa en «toda la sociedad que decidió ser libre y que lo será».

Por su parte, Magalli Meda, exjefa de campaña de Comando Con Venezuela, leyó el mensaje que los opositores grabaron antes de abandonar su refugio en la embajada argentina por si no conseguían escapar con vida.

Refiriéndose a los riesgos de ese tiempo en la embajada, señaló que eran conscientes del peligro que suponía para sus familiares y seres queridos, pero también para «muchos jóvenes venezolanos que creen en la democracia y quieren ser parte de ella». JS