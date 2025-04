Gónzalez pide al votar en comicios ecuatorianos a fuerzas armadas no intervenir en urnas

Quito.- La candidata izquierdista Luisa González pidió a las fuerzas armadas y a la policía que no intervengan «a favor o en contra» en el verdicto de las urnas y «se garantice la democracia correctamente», al votar en la segunda vuelta presidencial que se disputa este domingo y donde se enfrenta al actual presidente, el conservador Daniel Noboa.

«Hago un llamado a la fuerza pública a no intervenir a favor o en contra, sino que se garantice la democracia correctamente. A no intervenir en el conteo de votos en las urnas, sino a estar garantizando la seguridad del pueblo ecuatoriano, que ya no da más», dijo González en declaraciones a la prensa tras depositar su voto.

La candidata correísta votó pasadas las 9:15 hora local (14:15 GMT) en la unidad educativa Carlos Pomerio Zambrano, en la localidad de Canuto, en la provincia costera de Manabi, una población rural donde González creció. EFE/ir