Golpeado políticamente, Libre busca exculpar a Carlos Zelaya del narco video

Tegucigalpa (Proceso Digital) – A menos de 48 horas de haber recibido dos golpes políticos en un mismo día —la caída del Fiscal General Johel Zelaya y la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando—, el partido Libertad y Refundación inició una estrategia para exculpar a Carlos Zelaya del narco video en donde aparece negociando sobornos con una red de capos hondureños para la campaña política de 2013.

Su apoderado legal, Marvin Cárcamo, sorprendió a la opinión pública al apersonarse al Ministerio Público para presentar como pericia un nuevo presunto narco video en donde los capos de la droga exoneran a Carlos Zelaya de haber recibido sobornos para la campaña política de 2013 de Libertad y Refundación, y mucho menos, que la mitad de esos recursos fueran para “el comandante” como se conoce al coordinador del partido, Manuel Zelaya Rosales.

En la pericia que Cárcamo presentó a la fiscalía se busca, según sus expresiones, contar “cuál es la realidad ante las acusaciones recibidas en septiembre de 2024 para que el pueblo esté de testigo y se mantenga informado de la verdadera situación de las acusaciones”. Es parte de la defensa procesal de su cliente, acotó.

El nuevo y presunto narco video, no tiene video, como el primero donde se ve a Carlos Zelaya en abierta tertulia con los capos hondureños de la droga, entre ellos uno de los líderes del desaparecido cartel de Los Cachiros.

La nueva pieza presentada por la defensa de Carlos Zelaya solo muestra un audio de voz, en una especie de monólogo sostenido supuestamente por Devis Leonel Rivera Maradiaga, y en él se dice que a escasos días de las elecciones es mejor financiar la campaña del Partido Nacional con Tony Hernández, porque “nunca pagaron” a Carlos Zelaya y que el dinero tampoco habría llegado al expresidente y coordinador del partido, Manuel Zelaya.

La defensa de Carlos Zelaya—hasta ahora conocida públicamente—dio copia de su escrito y del supuesto narco video a los medios, y el partido Libertad y Refundación (Libre) comenzó a hacerlo viral desde sus redes sociales, en tanto el expresidente Manuel Zelaya posteó lo actuado por el abogado de su hermano, Carlos Zelaya, indicando que “la verdad, aunque tarde, siempre es un arma de Dios”.

Mel Zelaya.

Una estrategia de distracción

El expresidente Zelaya y coordinador de Libre, manifiesta que el narco video que implica a su hermano, Carlos Zelaya, en una negociación con altos narcotraficantes hondureños, hace 13 años, era algo que los cuerpos antidroga de Estados Unidos ya sabían: que nunca se le entregó dinero a “Mel o a Libre” y que “el fascismo sólo utilizó el video de Carlos con la finalidad de destruir la campaña de Libre”. A quien sí se le entregó dinero fue al Partido Nacional, acusa Zelaya.

La nueva pericia entregada por la defensa de Carlos Zelaya se produce 18 meses después de haber trascendido el famoso narco video que sacudió al país y a Libertad y Refundación al revelarse los detalles de una negociación mafiosa acerca del narco financiamiento de campañas políticas electorales, en donde los capos de la droga hondureña repartían dinero a las principales fuerzas políticas del país: liberales, nacionalistas y de libre.

En ese narco video en donde Carlos Zelaya se habría hecho acompañar del entonces alcalde de Tocoa, Adán Funez—intocable por los operadores de justicia hondureño—Carlos Zelaya pedía que el dinero de campaña se distribuyera en tres departamentos: Olancho Colón y Santa Bárbara, y que la mitad de ese dinero sería para “el comandante” como se conoce al expresidente Manuel Zelaya.

Carlos Zelaya en agosto de 2024 aceptó la existencia del video, renunció a su cargo como secretario del entonces congreso nacional y bajó perfil en sus presentaciones públicas, pero estuvo muy activo en la pasada campaña política electoral que llevó a una humillante derrota electoral al izquierdista partido Libertad y Refundación.

El nuevo y presunto narco video que presenta la defensa de Carlos Zelaya y que acuerpa el partido Libre y su coordinador, Manuel Zelaya, se produce en medio de dos escenarios: la enfermedad de Carlos Zelaya y los golpes políticos recibidos por Libertad y Refundación otorgados por las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional mediante la figura del juicio político.

En el primer escenario, trasciende a la opinión pública que uno de los actores claves de Libertad y Refundación como es Carlos “Carlón” Zelaya se encuentra con un cáncer que está siendo tratado en un centro hospitalario en México.

Carlos Zelaya y Luis Redondo fueron llamados a declarar en el juicio de Chequesol, pero no se hicieron presentes.

Escenarios complicados para Libre

Así lo informaron sus médicos en un escrito presentado en el tribunal de justicia que conoce la causa del presunto hecho de corrupción conocido como “Chequesol” y en el que se implica a una diputada—protegida de Carlos Zelaya—y a ex funcionarios de la secretaría de Sedesol, entre ellos quien fuera su ministro, José Carlos Cardona.

Carlos Zelaya habría sido citado para declarar en calidad de testigo en ese caso, junto al expresidente del Congreso Nacional, Luís Redondo. Zelaya no se presentó por los motivos de salud antes descritos según el reporte de sus médicos, en tanto Redondo se desconoce su paradero, la Corte Suprema de Justicia no lo ha podido encontrar.

La aparición del presunto y nuevo narco video se da en ese contexto de salud de Carlos Zelaya, queriendo exculparlo de responsabilidad y cuando el ministerio público se ha resistido a abrir una investigación de fondo, porque según el entonces fiscal general, Johel Zelaya, el narco video era muy viejo y sería difícil reconstruir evidencias.

El otro escenario que acompaña la prueba pericial de la defensa de Carlos Zelaya es el golpe político recibido por Libre en el Congreso Nacional, donde las fuerzas políticas ahí representadas mediante la figura del juicio político destituyeron al fiscal general Johel Zelaya por actuaciones contrarias a la ley que socavaron la democracia.

Johel Zelaya, considerado una pieza clave del partido Libertad y Refundación, fue acusado de omitir y presentar requerimientos incorrectos, abuso de autoridad y otras acciones al margen de la ley. Cinco testigos claves presentados por la comisión especial legislativa que condujo el juicio político terminaron de hundirlo y el informe final de la comisión dictaminó su destitución, la cual fue acuerpada en el pleno del poder legislativo por 4 de las 5 bancadas políticamente ahí representadas.

Libertad y Refundación no esperaban que la figura del juicio político se estrenara y aplicara al fiscal general, ellos salieron a las calles a protestar para defender al consejero del CNE, Marlon Ochoa—contra quien se prevé un inminente juicio político—y cuando estaban en medio del alboroto en los bajos del Congreso Nacional, el coordinador del partido, Manuel Zelaya, les decía que el juicio contra Ochoa había sido abortado, según informes de la bancada de Libre. La escasa gente que llegó a protestar se dispersó a sus casas junto al coordinador.

Minutos después el Congreso anunciaba el juicio político a Johel Zelaya, destituido del cargo en menos de 24 horas. Y tras la destitución del fiscal general se anuncia que se conoce denuncia en contra de la presidenta del poder judicial, Rebeca Ráquel Obando, como paso previo a un juicio político.

Los juicios políticos sacuden a Libre.

Mientras los medios de prensa reportaron que se estaba a las puertas de un nuevo juicio político para la presidenta de la Corte Suprema, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano anuncia que suspenden por 10 minutos la sesión porque les habían informado que estaba por llegar a la secretaría del parlamento la renuncia de la titular de la Corte de Justicia. Y en efecto así aconteció.

Rebeca Ráquel Obando presentó su renuncia a la presidencia del Poder Judicial—no como magistrada donde se mantiene—para evitar ir a un juicio político que seguramente terminaría como el del fiscal general: destituida del cargo y como magistrada.

Esa jugada política en el Congreso por las cuatro de las cinco fuerzas políticas ahí representadas fue otro balde de agua fría inesperado para Libre y para la coordinación del partido, última que se vio forzada a reaccionar casi 24 horas después de los dos golpes políticos recibidos arengando que se estaba frente a la instalación de “una dictadura”, que la acción era “obra del fascismo”, que querían allanar el camino para la postulación futura al poder del expresidente JOH y que todo era parte de una “extorsión” del partido Nacional avalada por el partido Liberal para “adecentar” el presunto fraude electoral de noviembre de 2025 donde Libre recibió la peor humillación electoral de su historia.

Y en las redes sociales los miembros, militantes, exfuncionarios y simpatizantes de Libre explotaron cuestionando el juicio político contra el entonces fiscal general, Johel Zelaya y luego la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema, a quien semanas antes le habían limitado poderes por sus abusos de autoridad destituyendo y removiendo jueces, magistrados y empleados del poder judicial al margen de la ley.

La magistrada Rebeca Ráquel Obando evitó someterse a juicio político presentando su renuncia como titular de la CSJ.

Rebeca Ráquel Obando fue una presidenta cercana al oficialismo cuando Libre estuvo en el poder, se le cuestiona su politización y el papel que jugó para evitar que se declarara la ilegalidad del estado de excepción en el gobierno de la expresidenta Castro que dejó desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, además de graves abusos a los derechos humanos, según reportes humanitarios nacionales e internacionales.

Rebeca Ráquel fue sustituida en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia por el magistrado Wagner Vallecillo y se da así una reconfiguración de fuerzas a lo interno de ese poder del Estado. Vallecillo responde a una facción del opositor partido Liberal.

Es bajo estos escenarios que surge el presunto nuevo narco video que busca exculpar a Carlos Zelaya, afectado severamente en su salud, y levantar un partido Libertad y Refundación golpeado por el dinero sucio del narco en las campañas políticas, el costo reputacional que ello representa, y cuando, desde las bases, se reclama a la dirigencia por la derrota, se pide una mayor democratización interna, se cuestiona el liderazgo de la familia Zelaya y se discute, por primera vez, la conducción del partido al expresidente Zelaya y su familia.

Golpeado políticamente Libre busca ahora revertir las derrotas recibidas en las urnas y ahora en el Parlamento con estrategias de distracción y desinformación que le permitan oxigenarse para dar espacio al caciquismo de los Zelaya a recomponerse. (PD)