¡Golpe! Sube L.6.59 la súper, L.6.02 la regular, L.13.31 el queroseno y L.10.33 el diésel

Tegucigalpa – Por décimo tercera semana al hilo el precio de los combustibles reflejará fuertes incrementos, informó este sábado la Secretaría de Energía. Los nuevos valores estarán vigentes desde el lunes 06.04.2026. en Honduras.

– El diésel, que es el derivado del petróleo más usado en el país, sube 10.33 lempiras por galón.

La gasolina súper sube 6.59 lempiras por galón, por lo que su nuevo precio en bomba será de 134.07. Mientras, la gasolina regular aumenta 6.02 lempiras, lo que hace que el valor sea 118.09 lempiras por galón desde el próximo lunes.

El queroseno se incrementa 13.31 lempiras por galón, llegando a un costo de 138.98 lempiras.

El diésel, que es el derivado del petróleo más usado en Honduras, aumenta 10.33 lempiras, lo que hace que su nuevo costo sea de 128.42 lempiras por galón.

El GLP vehicular varía hacia el alza 94 centavos, llegando a un precio de 49.62 lempiras por galón.

Finalmente, el cilindro de gas LPG de 25 libras que usan las amas de casa conserva su valor a 238.13 en la zona central y 216.99 en el norte del país. JS