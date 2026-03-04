Golpe al narcotráfico: decomisan cocaína valorada en más de L. 42 millones en Guasaule

Tegucigalpa- El director de Comunicaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad, comisionado de Policía Wilber Mayes Ríos, informó sobre el decomiso de un cargamento de supuesta cocaína valorado en más de 42 millones de lempiras, durante un operativo ejecutado en el punto fronterizo de Guasaule.

Según detalló el portavoz, el fuerte golpe fue asestado por la Policía Nacional de Honduras en coordinación con grupos especializados y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, en horas de la noche.

El operativo permitió la incautación de un vehículo procedente de Nicaragua, en el que se transportaban de manera oculta 170 paquetes de supuesto clorhidrato de cocaína escondidos en compartimientos secretos (caletas).

De acuerdo con el informe preliminar, al momento de requerir al conductor —un ciudadano hondureño— este mostró una actitud sospechosa y evidente nerviosismo, lo que motivó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva. Durante la revisión se descubrieron las caletas donde se ocultaba la droga.

El hombre de nacionalidad hondureña, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

Mayes Ríos aseguró que la Policía mantiene operativos permanentes en todo el territorio nacional, especialmente en los puntos fronterizos, reiterando que “no se está dejando nada al azar” en la lucha frontal contra el narcotráfico en Honduras.

Las autoridades destacaron que este decomiso representa un nuevo golpe a las estructuras criminales que intentan utilizar el país como ruta para el tráfico de drogas.LB