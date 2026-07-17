Golpe al narcotráfico con decomiso de 90 kilos de supuesta cocaína en Cortés

Cortés – En una operación contra el tráfico ilícito de drogas, la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), Comando de Operaciones Especiales (COE), Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), logró el decomiso de 90 kilos de supuesto clorhidrato de cocaína y la captura de un ciudadano.

De acuerdo con el reporte policial, la operación fue ejecutada a la altura de la carretera CA-5, en el municipio de Potrerillos, departamento de Cortés, donde los equipos antidrogas interceptaron un vehículo tipo pick-up que transportaba la droga oculta en un compartimiento del automotor.

La intervención se desarrolló como parte de las estrategias permanentes de la Policía Nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, permitiendo evitar que el cargamento continuara su ruta de distribución.

Según el informe de los agentes antidrogas, el detenido, de 23 años y originario del departamento de Choluteca, trasladaba 90 paquetes rectangulares que contenían supuesta cocaína, los cuales fueron asegurados por los equipos especializados de la DNPA.

El ciudadano fue remitido, junto con la evidencia decomisada, ante la autoridad competente para continuar con el procedimiento legal correspondiente por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas. JS

Decomisos fuertes de cocaína – 2026

N°. | Lugar | Fecha | Destino

1.- Puerto Cortés -16 de enero- 10 kilos

2.– El Triunfo, Choluteca -03 de febrero- 130 kilos

3.– Pavana, Choluteca -19 de febrero- 82 kilos

4.– Guasaule, Choluteca -4 de marzo- 170 kilos

5.– Juticalpa, Olancho -2 de mayo- 70 kilos

6.– Pimienta, Cortés -8 de junio- 172 kilos

7.– Namasigue, Choluteca -29 de junio- 154 kilos

8.– Potrerillos, Cortés -17 de julio- 90 kilos

