Presidente de la DC rompe líneas partidarias y pide el voto con todos

Tegucigalpa – En un giro inusual dentro de la recta final de la campaña electoral, el presidente del Partido Demócrata Cristiano (DC), Godofredo Fajardo, sorprendió este lunes al pedir abiertamente un voto que favorece a candidatos de tres partidos políticos distintos.

– “Necesitamos un hombre honesto, un estadista”, dijo Fajardo al unirse a Nasralla.

Fajardo, hasta hace poco tiempo activista del Partido DC, pidió el voto por el presidenciable liberal Salvador Nasralla, el alcalde de Libertad y Refundación (Libre); y por sus aspiraciones en la Democracia Cristiana.

En un escenario político marcado por la polarización y las tensiones preelectorales, su mensaje, lejos de alinearse a la institución que preside, impulsa una combinación que ha generado reacciones encontradas.

Analistas consultados señalan que estas maniobras ocurren para reposicionarse en un ambiente electoral fragmentado. La postura de Fajardo también plantea interrogantes sobre su disciplina partidaria de cara al cercano proceso electoral.

Fajardo se une a la línea del presidenciable del Partido Demócrata Cristiano (DC), Mario Rivera Callejas, que depuso sus aspiraciones presidenciales para apoyar a Nasralla.

Igualmente, se unió la pareja de Godofredo Fajardo, Deysi Rosibel Banegas, que aspira como diputada suplente en la casilla de Felicito Ávila.

Cabe recordar que Godofredo Fajardo es el presidente del partido DC y aspira a una diputación en Francisco Morazán en la primera casilla.

Nasralla manifestó que Fajardo no pide nada y que se une a su candidatura para que el país cambie de rumbo y salga del círculo de abusos y de corrupción.

Mientras que Godofredo Fajardo declaró este es un momento importante de poner el voto y trabajar por el desarrollo de Honduras y salvar la patria.

Comentó que el país tiene hospitales sin medicamentos, la pobreza sigue avanzando, la educación sin norte, continúa el éxodo hacia otras naciones en búsqueda de una mejor vida.

Afirmó que Salvador Nasralla puede cambiar los destinos de la patria.

Al final del evento político se leyó un documento para certificar la adhesión y rubricarla con la firma de ambos. Estuvieron presentes las diputadas Maribel Espinoza e Iroshka Elvir, ésta última esposa de Nasralla. PD