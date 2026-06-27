Godofredo dice “no pedirá pan al hambre” tras expulsión de la DC y se declara “sin partido”

Tegucigalpa – El diputado Godofredo Fajardo minimizó su desvinculación del Partido Democracia Cristiana (DC) y afirmó que no le pedirá pan al hambre ni cobija al frío, igualmente se declaró a partir de la fecha como “un congresista sin partido político”.

Hace unas horas, el partido Democracia Cristiana notificó que Godofredo Fajardo presentó su renuncia a esta institución y la misma recibió trámite, por lo que cualquier posición u opinión del diputado “no es partidaria”.

[LEER] Partido Democracia Cristiana desvincula a Godofredo Fajardo y afirman que su posición “ya no es partidaria”

En declaraciones públicas este sábado, Fajardo dijo que “no se va a morir” porque lo hayan expulsado del partido DC, institución política por la que salió electo diputado al Congreso Nacional en las elecciones de noviembre de 2025.

Expresó que él había renunciado a la presidencia de la DC, no así al instituto político, pero que acepta la decisión partidaria, por lo que ahora se declara como un diputado “sin partido”.

Según Fajardo, la expulsión de la DC podría generarse por sus posturas en el Congreso de la República, que incomodan a más de algún dirigente político.

Dijo estar a favor de las reformas energéticas siempre y cuando no se privatice la ENEE.

Fajardo desde que ganó un curul en el Poder Legislativo ha hecho guiños al Partido Nacional, institución política a la que siempre perteneció antes de dar el salto a la DC. Igualmente, apoyó la candidatura presidencial de Salvador Nasralla en el Partido Liberal y a Jorge Aldana en la alcaldía capitalina por el Partido Libre. JS