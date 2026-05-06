Gobierno y transportistas logran avances en diálogo: Tarifas se mantienen sin cambios por ahora

Tegucigalpa – Tras terminar la reunión entre representantes del sector transporte y autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) junto al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), se han reportado avances significativos para estabilizar el sector frente al alza de los combustibles.

El dirigente del transporte, Wilmer Cálix, calificó el encuentro como positivo, destacando que la reunión se desarrolló en «buenos términos».

El objetivo principal es construir un mecanismo sólido que permita mitigar el impacto económico que sufren los transportistas debido a la fluctuación de los precios de los carburantes y ellos (gobierno), lo están entendiendo dijo Cálix.

Como resultado inmediato de este acercamiento, Cálix confirmó que no habrá incremento en el pasaje en las principales ciudades del país. «De momento, La Ceiba, San Pedro Sula, Choluteca y Tegucigalpa continúan con la misma tarifa vigente», aseguró el dirigente.

En cuanto a la negociación de la revisión de la tarifa dijo que ambas partes tienen sus propuestas en la mesa de negociación y será tras un análisis técnico que se definirá la misma.

El dirigente del transporte confió que el Gobierno y los transportistas están analizando diversas alternativas para evitar que el golpe financiero recaiga directamente en el bolsillo del usuario.

En ese sentido será el gobierno que analizará si continúan los subsidios, los bonos u algún otro mecanismo de compensación

Finalmente, anotó que el diálogo no ha concluido y se programó una nueva reunión para la próxima semana, donde se espera que se presente un plan definitivo. Los transportistas adelantaron que la estabilidad de las tarifas actuales se mantendrá hasta que el proceso de diálogo se agote por completo.LB